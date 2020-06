Ação da CCR MSVia em Dourados distribuirá máscaras de tecido para usuários da BR-163/MS

Como forma de ajudar no combate à propagação da Covid-19, a CCR MSVia realiza na próxima quarta-feira (24), uma ação voltada à população de Dourados, município com maior número de casos confirmados da doença em Mato Grosso do Sul.





A ação acontecerá na Avenida Coronel Ponciano, logo após o acesso do km 258 da BR-163/MS, das 15h às 16h30. Serão distribuídas 3 mil máscaras de tecido, 3 mil frascos de álcool 70% líquido e 3 mil flanelas para higienização, em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a Guarda Municipal do município, a Trizy e a Natura.





“Diferentemente das demais iniciativas, desta vez iremos beneficiar todos os motoristas que estiverem passando pelo local, como forma de combatermos a propagação do vírus no Estado, por isso, escolhemos Dourados, município que apresenta o maior número de casos”, explica o gestor de Atendimento da Concessionária, Luiz Fernando De Donno.





O gestor lembra ainda que a CCR MSVia oferece kits de higienização e máscaras aos caminhoneiros por meio da distribuição dos materiais em cinco bases avançadas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), localizadas em Naviraí (km 128), Rio Brilhante (km 331), Campo Grande (km 478), São Gabriel do Oeste (km 629) e Coxim (km 740).





Todas as equipes do SAU estão prontas para realizar atendimentos médicos de urgência e atuarem no primeiro atendimento de usuários que apresentem sintomas suspeitos de contaminação com a Covid-19, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, assistidos pela equipe médica do Grupo CCR e com todos os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos pela empresa.









