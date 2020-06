PANDEMIA| MS ultrapassa 2 mil infectados pela covid-19, com 136 casos em apenas 1 dia

Mato Grosso do Sul ultrapassou neste sábado a marca de 2 mil casos confirmados de covid-19. E o número subiu consideravelmente, passou de 1997 ontem para 2132 hoje. Só nas últimas 24 horas, o Estado registrou 135 testes positivos. O número de mortes continua igual, 21 óbitos, 8 em Campo Grande.





A ocupação de leitos também diminuiu em 2 pacientes. Agora são 46 internados e 18 em UTIs. Mas outras 1.080 pessoas ainda apresentam sintomas e seguem em isolamento domiciliar, monitoradas pelas secretarias municipais de Saúde.





Quem continua puxando a curva para cima é a região sul. Em Dourados foram 47 contaminados, além de 12 em Rio Brilhante, 9 em Fátima do Sul, 4 em Glória de Dourados e 1 em Douradina.





Na Capital, os números voltam a avançar, com 22 infectados em 1 dia em Campo Grande. Outros 15 testes positivos são de Corumbá, 4 em Costa Rica, 3 em Jardim, 3 em Ponta Porã, mesmo número de Três Lagoas.





Água Clara, Chapadão do Sul e Douradina tiveram dois casos cada. Aparecida do Taboado, Caarapó, Itaporã, Naviraí, Sonora, Vicentina e Guia Lopes da Laguna tiveram apenas um novo caso em cada.





“A cada dia novos números, não só em Dourados, mas em toda região, preocupam muito. Estamos unindo forças com secretarias para conter esses surtos. Mas a cada dia nos surpreende as baterias de testes que são feitos. Já esgotou nossa capacidade no drive thru de Dourados, por exemplo. Ainda não temos a contenção desse surto”, avaliou o secretários de Saúde do Estado, Geraldo Resende.





Segundo ele, continua o pedido para que os municípios atualizem os dados no sistema, porque estão defasados. Só em Dourados são 1189 testes que ainda não tiveram os resultados divulgados pela prefeitura.





O secretário lembrou que a boa notícia em Mato Grosso do Sul vem da região de Guia Lopes. "Já temos uma vitória em Guia Lopes, Jardim e Bonito. Os números que agora se apresentam são muito pequenos e há um controle naquela região", comenta Geraldo Resende.





Ele voltou a dizer na live deste sábado que os índices de isolamento continuam muito baixos e que as próximas semana serão "decisivas".





Por Ângela Kempfer