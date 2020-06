CAPITAL| Guarda Municipal acaba com festas de 160 pessoas e 5 vão presos

A festa rave em propriedade rural na Chácara das Mansões duraria três dias

Cinco homens foram presos na madrugada deste sábado (6) após promoverem festas com aproximadamente 160 pessoas em Campo Grande, desrespeitando o decreto do toque de recolher e o distanciamento social devido à pandemia da covid-19. Elas ocorreram na Chácara das Mansões e no Parque do Lageado.





Na primeira festa, uma rave que ocorria em uma propriedade rural na Chácara das Mansões, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) flagrou aproximadamente 100 pessoas. No local havia muita bebida alcoólica, DJ e carro com som automotivo. Segundo apurado pelo, a festa duraria três dias, terminando somente amanhã (7).





Os organizadores da festa, de 52, 32 e 24 anos, foram presos e os participantes dispersados. Garrafas de vodka e energéticos foram apreendidas. O veículo com som automotivo chegou a ser apreendido, mas foi liberado em seguida por estar com a documentação em dia.

A segunda festa foi fechada no Parque do Lageado. Ela acontecia em um salão no Rua João Selingarde. No espaço, os guardas flagraram aproximadamente 60 pessoas, bebidas alcoólicas e som alto. Os organizadores, de 19 e 24 anos, foram encaminhados à delegacia.





Toque de recolher - Durante a operação na madrugada de hoje, agentes da guarda flagraram 20 estabelecimentos comerciais abertos. Outras 232 pessoas foram abordadas e orientadas a voltarem e permanecerem em casa.





