PANDEMIA| Mato Grosso do Sul tem 156 novos casos de covid-19 e soma 1.802, com 808 pacientes recuperados

Dados foram divulgados nesta quarta-feira (03) pelo governo do estado.

©ILUSTRAÇÃO Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24 horas mais 156 novos casos de covid-19 e soma 1.802 pessoas contaminadas. Destas, 808 já estão recuperadas. A região de Dourados continua sendo a mais preocupante do estado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (03) pela Secretaria de Estado de Saúde.





De acordo com o governo do estado, são:

13519 casos notificados 402 amostras a serem analisadas no Lacen 9.911 casos descartados 21 20 mortes

Os municípios que registraram casos de infecção pelo novo coronavírus de terça para quarta-feira são: Fátima do Sul (+45), Dourados (+39), Itaporã (+15), Campo Grande (+12), Corumbá (+12), Três Lagoas (+7), Rio Brilhante (+5), Guia Lopes da Laguna (+4), Mundo Novo (+3), Bonito (+2), Chapadão do Sul (+2), Ivinhema (+2), Naviraí (+2), Bataguassu, Costa Rica, Coxim, Ladário, Selvíria e Laguna Carapã, +1 cada.





Laguna Carapã é o município com mais recente com caso confirmado. A cidade fica próxima a Dourados, que tem o maior número de casos do estado (378), atrás até de Campo Grande, a capital, que tem 329.





A região de Dourados é a que mais preocupa o governo do estado. O foco da covid-19 está em frigoríficos. Muitos dos contaminados são trabalhadores dessas indústrias e pessoas ligadas a eles.





De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a região de Dourados tem "poucos leitos clínicos e de UTI". "Estamos fazendo esforço a mais para não ocorrer colapso no sistema de saúde. É preciso isolamento, uso de máscaras e higiene frequente. Precisamos nos ajudar".





O município com maior incidência de contaminados pelo novo coronavírus continua sendo Guia Lopes da Laguna, onde também a infecção se deu a partir do frigorífico da cidade. Depois, Douradina, Vicentina, Fátima do Sul, Itaporã, Bonito, Dourados e Rio Brilhante.





Por G1