Com apelo do deputado Felipe Orro, Assembleia aprova estado de calamidade em Guia Lopes e mais três cidades

A Assembleia Legislativa aprovou quatro Projetos de Lei, durante sessão desta quarta-feira (03), reconhecendo estado de calamidade pública em Guia Lopes da Laguna, Rio Brilhante, Aral Moreira e Naviraí, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que reflete na desestabilização econômica dos municípios. Durante votação remota, o deputado estadual Felipe Orro fez um apelo aos demais colegas para celeridade de aprovação dos projetos, já que Mato Grosso do Sul registrou nesta quarta-feira (03) alta da doença, um total de 156 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme último boletim epidemiológico divulgado pela Secretária Estadual de Saúde, em Guia Lopes já são 238 casos confirmados, em Rio Brilhante 63, em Naviraí 15 e Aral Moreira não há casos confirmados do novo coronavírus.





“Peço apoio dos colegas pela importância que tem para Guia Lopes, principalmente neste momento de pandemia, pedir a compreensão de todos que não se trata de gastar o dinheiro público, mas combater uma situação efetivamente de emergência, precisamos dar celeridade neste combate. Nesta semana nós tivemos à diminuição dos casos de coronavírus em Guia Lopes e se Deus quiser vamos vencer esta batalha”, pondera Felipe.





Guia Lopes ocupa o terceiro lugar no ranking estadual de casos confirmados da Covid-19, impactando duramente o cenário econômico com a queda de arrecadação e diminuição do atingimento das metas fiscais locais e também nos demais municípios atingidos pela crise sanitária.





Casos





No Mato Grosso do Sul já são 50 municípios com casos confirmados da doença, sendo que 13 cidades estão em estado de calamidade: Rio Brilhante, Aral Moreira, Guia Lopes da Laguna, Naviraí, Brasilândia, Água Clara, Fátima do Sul, Campo Grande, Glória de Dourados, Inocência, Paranaíba, Cassilândia e Batayporã.





Somente no Estado, 1.802 pacientes lutam contra a doença. Destes pacientes, 936 pessoas estão em isolamento domiciliar, 808 já estão recuperados, 39 estão internados, sendo 21 em hospitais públicos e 18 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. 402 exames aguardam resultado no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS). Até o momento no Estado, foram registrados 20 óbitos causados pela Covid-19.





ASSECOM