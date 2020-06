Obras de saneamento básico do programa "Avançar Cidades" iniciam em Bataguassu

Bataguassu está recebendo obras que vão elevar a cobertura do serviço de tratamento do esgoto doméstico.

As melhorias que tiveram início nas últimas semana fazem parte do programa "Avançar Cidades – Seleção Contínua", viabilizado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que prevê a construção de mais 16.8 km de nova rede coletora de esgoto e mais 1.498 ligações domiciliares no município.





O investimento é na ordem de R$ 4,1 milhões, sendo que a obra é conduzida pela empresa BCP.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a ampliação do sistema de esgotamento sanitário tem a finalidade de proporcionar mais qualidade de vida para população principalmente no que se refere à saúde pública e preservação ambiental.





"Esse aporte financeiro que será revertido em saneamento básico proporcionado através da parceria entre Governo do Estado e Sanesul representa melhorias para a nossa cidade, além de economia na saúde pública e garante qualidade de vida da população", comenta o prefeito, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





Caravina observa que quando assumiu o município em 2013, Bataguassu possuía apenas 3% de rede coletora de esgoto. "Conseguimos avançar muito nos últimos anos e agora, com esse investimento vamos passar dos 50%", salientou.





AVANÇAR CIDADES





O Avançar Cidades – Saneamento – tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do país. A Sanesul cadastra seus projetos, mas o processo seletivo dos municípios é conduzido pelo Ministério das Cidades.





Os recursos da Sanesul são viabilizados por meio de contratação de crédito junto à Caixa Econômica. Depois de aprovados, são formalizados os contratos com os municípios.





MAIS OBRAS





A Sanesul também está realizando a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bataguassu, que terá a capacidade de 20 litros por segundo para poder tratar uma maior quantidade de esgoto doméstico. Atualmente, a capacidade de tratamento da ETE é de 10 litros por segundo.





Com as obras da ampliação das redes de esgoto nas ruas da cidade é preciso deixar a ETE pronta para atender a demanda.





No mesmo pacote de obras, estão sendo executados mais 11.746 metros de rede coletora de esgoto, sendo que 1.062 novas ligações domiciliares já realizadas.





As melhorias em fase de conclusão tiveram investimento na ordem de R$ 4.3 milhões, sendo que R$ 3, 4 milhões foram viabilizados pelo PAC 2 – via FUNASA e o restante são recursos da própria Sanesul.





Em outra frente de trabalho entregue em 2017, 8 km de rede coletora e 660 ligações domiciliares foram realizadas com recursos via Funasa e próprios da empresa, com um total de R$ 1 milhão em obras que impulsionaram de forma significativa a cobertura de esgotamento no município.





A previsão é de que essas obras sejam concluídas em setembro e entregues para a população do município pela diretoria e o Governo do Estado.

ASSECOM