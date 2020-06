Deputado Onevan declara apoio à reeleição de Marcelo Turine como reitor da UFMS

Deputado destacou ações e avanços na UFMS no primeiro mandato de reitor

O deputado estadual Onevan de Matos declarou apoio à reeleição do Prof. Marcelo Augusto dos Santos Turine no cargo de reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), juntamente com a Professora Camila Ítavo (vice-reitora).





Continuação do Trabalho – Onevan pontuou que seu apoio a Marcelo Turine é decorrente do grande trabalho desempenhado pelo atual reitor nos últimos 4 anos, fortalecendo as ações de ensino, pesquisa e extensão da maior universidade pública do Estado.





“Eu apoio o Prof. Marcelo Turine porque eu conheço o seu trabalho. Cito, por exemplo, Naviraí, que é a minha cidade. O reitor implantou um novo curso e assegurou infraestrutura ao campi, o que está transformando o município em polo regional de educação superior”, explicou Onevan de Matos.





Data – A eleição para a reitoria da UFMS está programada para o dia 17 de julho, na qual professores, administrativos e acadêmicos participarão virtualmente do processo eleitoral em razão das medidas restritivas da Covid-19.





Os professores Marcelo Turine e Camila Ítavo integram a “Chapa 2” (Todos Somos + UFMS).





Por: Fernando Ortega