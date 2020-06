Nesta sexta-feira Campo Grande amanhece sob nevoeiro e previsão é de chuva forte para o Estado

A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 29ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia





O dia em Campo Grande amanheceu com nevoeiro e temperatura amena de 15,4ºC, por volta das 6h. A previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas forte principalmente no sudoeste e sul (nas regiões de Bodoquena, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Jardim, Amambai, Antônio João). A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 29ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





O instituto emitiu alerta de chuvas intensas para 21 cidades do Estado. Na Capital, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas, temperatura máxima de 22ºC e umidade relativa do ar entre 90% e 60%. Em Corumbá, Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda, as máximas não devem passar dos 20ºC, em Dourados, Ponta Porã e Coronel Sapucaia 22ºC, em Chapadão do Sul, Selvíria e Três Lagoas 24ºC, em Sonora, São Gabriel do Oeste, Rochedo e Sidrolândia 29ºC. As temperaturas caem acentuadamente entre hoje e amanhã, principalmente no sul do Estado.





Chove forte entre hoje e amanhã (26) no centro, sul e leste do Estado (nos municípios Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica). O sol brilha em quase todo o Estado a partir de domingo (28).





Por Viviane Oliveira