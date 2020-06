HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender de disciplina e disposição, você tem tudo para brilhar no trabalho e vai tirar de letra até mesmo as tarefas mais difíceis. A Lua forma excelentes aspectos com Urano e Mercúrio, indicando que a sexta é ideal para focar em seus interesses profissionais e financeiros. Suas atividades vão render, os ganhos devem aparecer e conquistas estão previstas. O astral será ainda melhor para quem trabalha em casa ou com parentes. Só não abuse da sua vitalidade: pense na sua saúde e cuide-se bem. Agora, a grande notícia de hoje vai para o amor e quem traz é Vênus, que cessa o movimento retrógrado e promete ótimas vibes em suas investidas, ainda mais na paquera. Sua boa lábia e simpatia estarão tinindo e você vai atrair com facilidade. Pessoas conhecidas terão mais chance de ganhar seu coração. Na união, seu jeito estará mais prestativo e você terá orgulho de apoiar seu love.





Touro - 21/04 a 20/05





Sextou com ótimas promessas e o dia já começa perfeito sem defeitos para você. A Lua troca likes com Urano, que segue o rolê em seu signo, e um tempo depois fica numa boa com Mercúrio, protegendo e blindando o seu astral. Isso significa que você vai esbanjar criatividade e isso deve beneficiar todos os setores da sua vida. No trabalho, pode dar importante contribuição com ótimas ideias, saberá negociar melhor um produto e também se relacionar melhor com as pessoas. Aposte na troca de experiências, troque informações, divulgue seus interesses e não deixe de confiar na sorte, que hoje sopra em sua direção. Vênus, seu regente, acaba a fase retrógrada e volta ao curso normal, trazendo boas vibes para a paixão. Há chance de engatar um lance mais firme com o crush. Seu jeito encantador e charmoso será o segredo para se dar bem na conquista e também podem esquentar o clima na relação a dois. Invista no romantismo e na sedução.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O céu dá sinal verde para os seus interesses domésticos e a Lua comanda o bailado dos astros nesta sexta, trocando vibes positivas com Urano e Mercúrio. Tudo o que você fizer em seu cantinho promete prosperar hoje e há claros indícios de que pode aumentar seus ganhos com algo feito em casa. Também há boas chances de faturar mais do que espera ao negociar um bem de família. Só não vale passar por cima da vontade dos parentes: faça acordos e entrem em consenso. No trabalho, hoje seu rendimento será maior se puder ficar num cantinho tranquilo, sem muita agitação. Se dependesse apenas da Lua, poderia faltar pique para investir nas paqueras hoje. Mas Vênus segue em seu signo, joga no seu time e encerra o movimento retrógrado, colocando em evidência seu charme geminiano. Se quiser envolver alguém, confie em seus encantos e entre em contato com o crush: vai rolar conquista! Na união, um programa tranquilo e privado com o love será bem prazeroso.





Câncer - 21/06 a 21/07





Graças as vibes da Lua, você vai mostrar uma postura mais extrovertida e falante hoje. A bonita troca likes com Urano e Mercúrio, que segue em seu signo, ativando seu lado comunicativo, esperto, curioso e simpático. Você vai se destacar em grupos, equipes e pode se tornar referência para os outros, inclusive dando conselhos para amigos. No trabalho, será mais fácil argumentar, opinar e fazer acordos. Vai convencer colegas, chefes ou clientes com habilidade e pode dar a palavra final em vários assuntos. O céu só pede cuidado para não comentar o que não deve e acabar causando uma fofoca. Na paixão, não vai faltar bom papo para se dar bem paquera. Converse bastante para conhecer melhor o crush. A fada sensata Vênus, planeta do amor, retoma o curso direto no Zodíaco e dá apoio para você resolver alguma picuinha ou esclarecer segredinho. Na vida a dois, bom dia para dialogar, tirar dúvidas e aumentar a confiança com sua cara-metade.





Leão - 22/07 a 22/08





Sextou com ótimas energias entre as estrelas e o período da manhã será propício para focar em seus interesses materiais. O recado é da Lua, que segue o baile em sua Casa da Fortuna, fica em paz com Urano e também troca likes com Mercúrio, fortalecendo seu lado batalhador, esperto e intuitivo. Você vai se preocupar mais com as finanças e com a sua segurança de modo geral. Pode ter boas oportunidades de conseguir um aumento ou uma gratificação no trabalho: mostre sua competência e seu profissionalismo. Uma grana extra deve trazer alívio para as suas preocupações. No amor, grandes notícias chegam de Vênus, que finaliza o movimento retrógrado e passa a favorecer seus sonhos afetivos. O desejo de ter um crush para chamar de seu será maior e há boas chances de começar um lance com alguém que faz parte do seu círculo de amizades. Quem já tem seu love deve valorizar a união e o par. Cuide de quem ama e a retribuição será na mesma medida.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua segue o rolê que começou na tarde de ontem pelo seu signo e forma aspectos maravilhosos com Urano e Mercúrio, anunciando uma sexta perfeita sem defeitos em vários setores da sua vida. Você se orgulha do seu comprometimento com o trabalho e hoje terá ainda mais energia para investir no que faz. Explore a sua criatividade, inteligência e mostre que sabe liderar. Pode atrair aliados importantes para os seus projetos: conte com os colegas e amigos. Só não vale se desentender com os chefes por bobagem. Nos assuntos do coração, ótimas vibes chegam de Vênus, que encerra a caminhada contrária e promete dar um belo reforço no seu lado pop e atraente. Aceite convites de novas amizades nas redes e conheça gente diferente. Seu jeito estará mais cativante e pode atrair alguém que também quer um lance sério no amor. Clima de integração e companheirismo na relação a dois: falem do futuro e tracem planos juntinhos.





Libra - 23/09 a 22/10





Discrição é a palavra de ordem para você hoje e quem manda o papo reto é a Lua, que continua a visita mensal pelo seu inferno astral. É melhor não confiar demais nas pessoas, por isso, invista em seus projetos sem alarde e não revele seus planos a ninguém. Em compensação, a Lua vai trocar likes com Urano e Mercúrio, revelando que seu sexto sentido estará bem mais aguçado e você pode encontrar soluções engenhosas para algo que vem te incomodando. Resolver um problema ou quitar uma dívida vai trazer paz ao seu coração. Agora, a grande notícia dessa sexta chega de Vênus, seu planeta regente e mensageiro do amor, que cessa o movimento retrógrado e promete belas novidades para o seu coração. Se está em um lance secreto, talvez você prefira manter um romance às escondidas por um tempo. Mas se busca uma nova paixão, tem tudo para conhecer alguém especial que preenche seus anseios emocionais. Na vida a dois, reforce os laços de confiança e valorize as afinidades com seu love.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sextou com grandes promessas da Lua, que dá todo apoio para as suas esperanças e fortalece os seus planos. Ela troca ótimas vibrações com Urano e Mercúrio, apontando um dia produtivo e positivo para você lutar pelos seus anseios. Vai querer mais liberdade para defender seus ideais e batalhar por seus sonhos. Os resultados serão ainda melhores se buscar a orientação de pessoas que têm mais conhecimento e experiência. Os amigos estarão ao seu lado para o que der e vier e algo que fizer em parceria com gente de sua confiança pode ajudar a transformar um projeto em realidade. Na paixão, há chance de rolar namoro com alguém da turma. Para quem já achou seu par, o dia traz muita sintonia e sensualidade. Respeitem o espaço um do outro. Agora, a principal notícia vem de Vênus, planeta do amor, que volta ao curso normal e revela: pode pintar uma química irresistível com alguém sedutor e com um quê de mistério. Romantismo e sensualidade em alta no sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua segue se movimentando no ponto mais alto do seu Horóscopo, troca likes com Urano e depois com Mercúrio, elevando as suas chances de reconhecimento e progresso na vida profissional. Esses astros avisam que você pode ter conquistas ou mudanças importantes na carreira. Fique de olho nas oportunidades para não deixar passar em branco. Mostre que tem potencial e ambição, mas sem entrar em confronto com os colegas. Adote a política da boa vizinhança, explore seu jogo de cintura e faça sua parte para se entender bem com parceiros de trabalho. Agora, a principal novidade dessa sexta chega de Vênus e é pra glorificar de joelhos: o planeta do amor encerra a retrogradação e promete blindar o o astral da paixão. Seu charme pode atrair um(a) colega ou, se está de paquera com alguém, pode engatar um lance mais firme com o crush. Na vida a dois, saberá lidar com as pequenas diferenças e vai valorizar o clima de união com seu love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aprender com quem já sabe é uma boa pedida para você e o conselho é da Lua, que segue em sua Casa 9 e hoje faz aspectos superpositivos com Urano e Mercúrio. Em sintonia com esses astros, a Lua revela que o momento é propício para desenvolver seus potenciais, ampliar seus conhecimentos e aperfeiçoar suas técnicas. Observe os colegas e siga o exemplo de quem já chegou onde você quer estar. Também terá muita criatividade e vontade de evoluir: agarre as oportunidades e vai se surpreender com os resultados. É a hora certa de pesquisar cursos online e garimpar informações confiáveis na internet: há chance de conseguir ótimas dicas. Na paixão, pode descobrir muitas afinidades com alguém interessante e iniciar um namoro. Vênus, que volta ao curso direto, passa a favorecer a paquera com gente que conhece, sobretudo do trabalho. Quem já achou a sua alma gêmea pode contar com doses extras de sintonia, união e companheirismo.





Aquário - 21/01 a 19/02





O Sol age no setor da saúde, renova sua vitalidade e dá ainda mais disposição para você cumprir seus compromissos. A Lua também envia bons fluidos para o seu signo hoje: troca likes com Urano e Mercúrio, garantindo que a sexta tem tudo para ser das mais produtivas em suas atividades, seja no trabalho, seja no universo familiar. Se você quer mudanças no serviço ou em casa, esse é o momento de buscar melhorias. Hoje vale até fazer uma fezinha, mas não arrisque seu dinheiro em negócios duvidosos. Agora, a principal notícia quem traz é Vênus, que ficou em passo retrógrado nas últimas semanas e agora retoma o curso direto. Livre e solta em sua Casa da Conquista, a estrela da manhã duplica sua sorte e seu charme na vida amorosa. Seu carisma e sua sensualidade estão tinindo, sinal de que vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou na união. Clima quente na intimidade!





Peixes - 20/02 a 20/03





É com o aval e a proteção da Lua que você vai contar nesta sexta gloriosa para se dar bem com todos e aprimorar suas relações, seja no trabalho, seja na vida pessoal. A Lua segue o rolê que faz em sua Casa 7 e troca figurinha com Urano e Mercúrio, dando um belo incentivo para seus contatos, conversas e interesses. Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e vocês vão querer somar forças para conquistar mais rápido os objetivos em comum. Quem trabalha com parentes pode e deve usar o jogo de cintura que possui para evitar atritos: um bom papo vai resolver tudo. Na paixão, você recebe sinal verde dos astros para procurar a sua alma gêmea ou falar em compromisso com o crush. Fase deliciosa na união e, pra melhorar, ainda tem novidade boa de Vênus. O astro encerra o movimento retrógrado, prometendo um clima de cumplicidade, entrega e romantismo no ninho de amor.





Por João Bidu