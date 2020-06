Neblina e alta velocidade provocam capotamento de Hilux em rodovia e três ficam feridos

Camionete capotou por cerca de 53 metros parando do outro lado da pista

Vítimas foram socorridas pelos bombeiros ©Leonardo França

A alta velocidade e a neblina na manhã desta sexta-feira (26), em Campo Grande teriam causado o capotamento de uma camionete Hilux, na BR-262 sentido Ribas do Rio Pardo. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros.





Informações passadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu o local são de que a princípio, o motorista da camionete estava em alta velocidade e como havia muita neblina na estrada, o condutor acabou perdendo o controle saindo da pista andando com as rodas em cima do meio-fio.





Ao chegar no escoamento de água, que fica às margens da rodovia, as rodas da Hilux bateram fazendo com que o carro derrapasse por cerca de 11 metros na pista e em seguida capotasse várias vezes por cerca de 53 metros parando do outro lado da rodovia.





Os três ocupantes do carro de, 24, 28 e 34 anos tiveram ferimentos sendo socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros. Um dos feridos foi levado para a Santa Casa e os outros dois para UPAs (Unidade de Pronto Atendimento).















Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo e Ranziel Oliveira