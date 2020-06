Detran-MS entrega reforma da agência de Dois Irmãos do Buriti nesta sexta-feira (26)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) entrega nesta sexta-feira (26.06) a obra da reforma da agência de Dois Irmãos do Buriti. Com foco na qualidade dos serviços prestados aos clientes, o órgão tem implantado nos últimos anos, além modernização tecnológica, melhorias na estrutura física das suas instalações não só na capital como no interior do Estado. Neste conceito, também foram inauguradas duas novas agências no último mês, uma em Três Lagoas e outra em Dourados.





O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressalta que todas a obras são realizadas e pensadas para oferecer bem-estar aos nossos clientes. “O nosso objetivo é prestar um serviço cada vez melhor para a população, e assim, contribuir para o desenvolvimento das regionais”, comenta.





Rudel enfatiza que além do ambiente confortável e seguro, a Agência está com nova comunicação visual que facilitará a identificação dos serviços oferecidos no local.





Para o gerente regional, Douglas Esthefano Rezende Vareiro, a reforma irá proporcionar uma eficácia ainda maior por parte dos servidores. “Vamos oferecer com mais eficiência os nossos serviços”, destaca.





Obra





A obra foi iniciada em fevereiro deste ano, e 377,50m² foram reparados e adequados no prédio. O projeto foi idealizado pelo engenheiro Bruno Oliveira Gonçalves e a arquiteta Maria Moura Borba de Oliveira, servidores do Detran-MS. O prédio localizado na Avenida Reginaldo L. da Silva, 598, Centro ainda abriga a Agraer, Agenfa e o Cartório Eleitoral do município.





Com uma frota de 4.043 veículos e 3.093 condutores registrados, a obra recebeu investimentos de R$ 389.612,78.





Por: Viviane Freitas, Detran/MS