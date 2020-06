‘Namorada’ teria tramado assassinato de PM aposentado encontrado morto em casa

A mulher e mais dois homens foram presos em uma casa no Jardim Tijuca

Suposta namorada do militar aposentado Valdecir Ferreira de 59 anos que foi encontrado morto em cima da sua cama, no bairro Azaléia em Campo Grande, na manhã deste domingo (7) teria tramado o assassinato da vítima para roubar pertences.





Além da mulher, os policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prendeu mais uma dupla. Os três foram encontrados no início da tarde deste domingo (7) em uma casa, no Jardim Tijuca. O trio estava na ‘festinha’ na casa do militar.





Segundo informações passadas pela polícia, a mulher seria namorada de um dos bandidos envolvidos no crime, e teria também um relacionamento com o militar aposentado. Ela teria tramado o assassinato ao achar que a vítima tinha dinheiro. Ainda não foi esclarecido como o crime aconteceu, já que o depoimento dos três foi contraditório.





Da casa, o trio levou um par de tênis, um perfume, uma térmica, um cinto e o celular do militar. Eles estavam na festa que aconteceu na casa de Valdecir antes do assassinato.

©ARQUIVO Valdecir foi assassinado com três facadas nas costas e uma no pescoço. O militar aposentado foi encontrado morto em cima da sua cama. A filha do militar teria recebido uma ligação avisando que o celular de Valdeci estava no bairro Bom Jardim e que era para ela ir buscar o aparelho.





Com medo, a mulher chamou a polícia para ir até a casa do pai, que estava trancada e teve de ser arrombada pelos militares, que acabaram encontrando o corpo em cima da cama. A residência estava toda revirada e com restos de alimentos espalhados na casa, assim como, várias latas de cerveja. Antes de fugir, o autor ainda teria tido o trabalho de trancar a casa levando as chaves da residência.





