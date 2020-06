Mulher cai de barco e desaparece no Rio Paraguai

Buscas serão retomadas na manhã desta quinta-feira (25)

Mulher caiu de barco e desapareceu no Rio Paraguai ©Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Mulher, ainda não identificada, desapareceu nesta quarta-feira (24) nas águas do Rio Paraguai, em Corumbá, cidade distante a 426 quilômetros de Campo Grande. É o segundo caso registrado nesta semana.





Conforme o registro policial, uma testemunha acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 10h30, informando que uma mulher havia caído no rio.





Segundo a testemunha, a mulher, apresentando sinais de embriaguez, entrou em um barco vazio que estava atracado no porto. Ela ficou no local por aproximadamente 10 minutos e caiu no rio.





O Corpo de Bombeiros fez buscas, mas a mulher ainda não foi localizada. A procura foi suspensa no fim da tarde e será retomada nesta manhã.





Na última segunda-feira (22), os militares encontraram no rio o corpo de Shirley Ribeiro de Arruda, 53 anos, que estava desaparecida desde o começo da tarde de domingo (21).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo