Moradores do Linhão passam a contar com água tratada em suas moradias

A Águas Guariroba iniciou nesta quarta-feira (17) a implantação das ligações de água para os moradores da região do Linhão, reassentados agora na área da Aguadinha, no Jardim Noroeste. Durante a manhã, equipes da concessionária fizeram a instalação dos hidrômetros em cada lote destinado as famílias reassentadas. Nesta primeira etapa, serão 41 famílias beneficiadas.





Os lotes foram oferecidos para os moradores após reuniões em que foram apresentados os riscos iminentes à integridade física das mais de 100 famílias do local. Os moradores aceitaram o reassentamento para a Aguadinha. A ação foi promovida pela prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).





Para o líder comunitário do Linhão, Giuliano de Souza Rosa, o reassentamento representa uma nova oportunidade para cada família, contando agora com água tratada e deixando para trás as condições de risco que eram expostos anteriormente.





“Estamos muito felizes por essa contribuição que a comunidade do Linhão está recebendo. Era uma situação que tentávamos mudar por mais de 10 anos e agora fomos contemplados por esse lotes. A ligação de água foi primordial para cada um dos moradores, que passa já a contar com água tratada em sua torneira. É uma mudança muito grande para todos nós moradores”, destacou Giuliano.





Para Joyce Lopes Soares, moradora na comunidade do Linhão, contar com água tratada e regularizada representa um alívio para todos os moradores que há anos tentam melhores condições de moradia.





“Só de termos água tratada em casa e regularizada já é um alívio para todos os moradores. Antes, contávamos com uma água irregular e tínhamos problemas com vazamentos e falta de água. Para mim é uma felicidade dizer que isso mudou e que podemos ter agora uma moradia digna”, disse Joyce.





Das 100 famílias alojadas na favela do Linhão, 40 já iniciaram a sua realocação para a região da Aguadinha. Cada família conta com contrato de ligação de água na Tarifa Social pela Águas Guariroba. Os trabalhos de reassentamento já foram iniciados, onde as famílias deverão ocupar, imediatamente, uma das três quadras destinadas aos novos moradores.













ASSECOM