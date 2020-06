Homem é encontrado morto no 4º andar de prédio invadido

Corpo foi achado por um familiar, que acionou o Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (14)

Prédio invadido no São Jorge da Lagoa, onde corpo foi encontrado ©Marcos Maluf

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto em apartamento onde morava, no 4º andar de prédio invadido, na Rua Polônia, Bairro São Jorge da Lagoa – região sudoeste de Campo Grande. O corpo foi achado por um familiar, que acionou o Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (14).





As polícias Militar e Civil também foram chamadas depois que a equipe dos bombeiros informou que havia marcas de sangue no cadáver. Não é possível afirmar com certeza que o homem foi vítima de violência.





Vizinho do morador, que pediu para ter o nome preservado, disse ter estranhado no fim da tarde de ontem, quando chegou do trabalho, que o carro da vítima, um Chevrolet Caravan, estava estacionado em frente ao condomínio. “Ele sempre colocava para dentro”. Não há marcas de arrombamento no carro.





As equipes esperam a chegada da perícia para providências.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza e Liniker Ribeiro