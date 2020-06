Choque flagra comboio com contrabando e apreende 12 veículos

De acordo com o registro policial, os 12 motoristas informaram ter sido contratados somente para o transporte

Comboio foi parado em estrada de terra na região de Maracaju © Batalhão de Choque/Divulgação

Durante patrulhamento em rodovias, equipe do Batalhão de Choque da PM (Polícia Militar) flagrou comboio com 12 veículos carregados de produtos contrabandeados do Paraguai. Os carros abarrotados de mercadorias ilegais foram parados em estrada de terra na região de Maracaju – a 160 km de Campo Grande – na noite deste sábado (13).





De acordo com o registro policial, os 12 motoristas informaram ter sido contratados somente para o transporte, mas nenhum informou quem havia encomendado os produtos. Admitiram também que não tinham a documentação fiscal das compras.





O material e os carros foram apreendidos e serão apresentados, segundo o Choque, na Receita Federal de Campo Grande. Os condutores foram liberados.

Carros e mercadorias foram apreendidos, mas motoristas foram liberados ©Batalhão de Choque/Divulgação









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza