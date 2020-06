Governo do Estado autoriza obras em Figueirão e Paraíso das Águas

©EDEMIR RODRIGUES

O Governo do Estado tem trabalhado para manter o cronograma de planejamento de obras essenciais em todos os municípios, mesmo durante a pandemia. Nesta terça-feira (09.06), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, representou o governador e autorizou importantes obras de infraestrutura e esgotamento sanitário nos municípios da região nordeste do estado.

Secretário Eduardo Riedel vistoria obra de implantação e pavimentação da MS 223, entre Figueirão e Costa Rica

Em Figueirão, o secretário conferiu o andamento, já em 70%, das obras de pavimentação de 32 quilômetros da MS 223, que interliga Figueirão a Costa Rica, e percorreu a região central e diversos bairros que estão sendo asfaltados. Na mesma agenda foi autorizada a licitação para execução, pela Sanesul, de 2,7 km de rede coletora de esgoto beneficiando mais de 168 famílias do Bairro Pequi, além do Hospital Municipal Mariana Silveira. Obras de infraestrutura que totalizam mais de R$ 50 milhões em investimentos no município.





“Autorizamos obras que melhoram a qualidade de vida da população, em consonância com a preocupação do governador Reinaldo de efetivamente ajudar as pessoas”, enfatizou o secretário de Governo. O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, destacou a importância desses investimentos para o desenvolvimento econômico da cidade. “Nossa cidade vive uma expectativa com a chegada dessas obras. A principal delas é pavimentação da rodovia MS-223, em andamento, que vai potencializar nossa economia, trazendo mais desenvolvimento para Figueirão”, disse.

Em Figueirão a Sanesul implantará 2,7 km de rede coletora de esgoto beneficiando mais de 168 famílias

A população também comemora a conquista. “Sou do tempo em que só havia água de poço porque não tínhamos água nas torneiras. Isso representava um risco à nossa saúde. Nossa cidade está se modernizando com essas obras. Em tempo de pandemia, esses serviços trazem mais regularidade no abastecimento e melhoram a vida dos moradores”, concluiu Lourenço Ferreira, aposentado, morador da região de Figueirão há mais de 30 anos.





Paraíso das Águas: mais de R$ 3,5 milhões de Obras do Governo Presente





Em Paraíso das Águas, o governo firmou um convênio com a prefeitura para pavimentação de diversas ruas do município, no valor de R$ 2,7 milhões, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, conforme destacou o prefeito, Ivan da Cruz Pereira (Xixi). “Essas obras serão de grande importância para nosso município e nossa população. Agradeço o governador e a todo o seu secretariado que têm nos ajudado a desenvolver cada vez mais nossa cidade e região”, enfatizou o prefeito Ivan da Cruz Pereira (Xixi). “É muito bom ter asfalto, moderniza nossa cidade e acaba com a poeira e o barro”, resumiu em poucas palavras, o comerciante e morador de Paraíso há 28 anos, Fabiano Tozzo.

Fim do poeira: convênio com a prefeitura levará o tão esperado asfalto para diversos bairros de Paraíso das Águas

Outra solicitação em execução, referente ao “Programa Governo Presente” realizado em setembro do ano passado em Três Lagoas, é a construção de uma ponte de 15 m sobre o córrego Mimoso, no valor de R$ 706 mil, já com 36% concluída.





Covid-19





O secretário aproveitou a ocasião para reafirmar a importância da vigilância no combate à pandemia com atendimento das demandas de todos os setores da sociedade, por parte do governo. “Nós tomamos uma série de medidas para proteger a saúde da nossa gente e hoje vivemos em uma nova condição, porém mantendo os investimentos, assim com as ações para atender às demandas da população de todos os municípios”, explicou Riedel.





O governo já destinou mais de 2 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais da saúde e intermediou a destinação de mais de R$ 160 mil em emendas parlamentares para os dois municípios.









