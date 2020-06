Governo do Estado acaba com espera de 30 anos por recapeamento na região do Lagoa

©Barbosa de Souza

Pavimentada há 30 anos, a Avenida Marinha, principal via de acesso ao bairro Coophavila 2 passará por recapeamento em toda sua extensão. Corredor comercial do bairro, localizado na região urbana do Lagoa na Capital, a avenida recebeu as máquinas que iniciaram os trabalhos nesta semana, com previsão de 15 dias para conclusão da obra. A via atravessa o bairro e liga as Avenidas Gunter Hans e Nasrif Siufi, acessos ao macro anel rodoviário.





Liderança na região, o presidente da Associação de Moradores do bairro Coophavilla 2, Ivanildo Soares da Silva relata que o processo de recapeamento integral da via é um sonho antigo da população. “Nosso asfalto é antigo, foi implementado há mais de 30 anos. Passamos anos solicitando sucessivos pedidos de tapa-buraco que apenas amenizavam nossos problemas. Hoje nossa felicidade é presenciar essas máquinas trabalhando em um pedido que registramos na prefeitura, na Câmara e no governo do Estado por meio de ofício, em maio de 2018”, comemora a liderança.





Moradora do bairro Coophavila 2 há 40 anos, Cristina Conceição da Silva relata que o recapeamento trará segurança aos moradores, principalmente pela via ser um corredor de ônibus. “Além do conforto, o recapeamento traz segurança para as pessoas, especialmente as que transitam por aqui em frente a nossa associação de moradores, que não agora em tempo de pandemia, mas que oferece mais de 15 atividades para a nossa comunidade. Estou realmente muito feliz e agradeço o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal”, sintetiza.





As obras em mobilidade contemplam todas as regiões da cidade. Na área central, receberão o recapeamento a Rua Chaadi Scaff na Vila Rosa Pires, Avenida Rodolfo José Pinho, no Jardim São Bento, Rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba, Rua Pernambuco, da Rua Ceará até a Bahia, e da 13 de Maio até a Padre João Crippa.





No Anhanduizinho, as obras de melhorias na Avenida Raquel de Queiroz no Aero Rancho, na Avenida Filinto Muller, Rua Francisco dos Anjos e Rua Candelária no Bairro Pioneira, e Rua dos Jasmins no Jardim Jóquei Clube.





O Bandeira está com as principais vias sendo recapeadas. Na região do Tiradentes, a Avenida Marquês de Pombal, José Nogueira Vieira, Rua Marquês de Lavradio, e parte da Avenida Três Barras receberam melhorias de infraestrutura a partir dessa parceria. A Avenida Ministro João Arinos e a Rua Cayova também irão passar por recapeamento. As ruas, Amazonas, da Ceará até a Rua Salinas entre as ruas Autonomista e Jales, e a Cacildo Arantes, da Avenida Afonso Pena até a Avenida João Arinos, que integram a região do Prosa também constam no projeto. Vias da região Imbirussu, também devem receber melhorias de mobilidade. As informações são do Escritório de Gestão Política da Capital (EGPC) que atua junto ao município no acompanhamento da execução das obras.

Parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal por meio do Programa Governo Presente através da contrapartida de R$ 2,5 milhões ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, o FINISA ©Barbosa de Souza





Por: Rejane Monteiro, Segov