Deputado Renato Câmara e vereadores debatem ações contra o Covid-19 em Dourados

Em encontro com os vereadores Alan Guedes e Daniela Hall, deputado Renato Câmara discutiu novas ações de combate ao Covid-19 em Dourados ©DIVULGAÇÃO

Preocupado com o avanço no número de casos de coronavírus nas últimas semanas em Dourados, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) se reuniu nesta semana com o presidente da Câmara Municipal de Dourados, Alan Guedes (PP), e com a vereadora Daniela Hall (PSD) para discutir a adoção de ações conjuntas voltadas ao enfrentamento da pandemia no município.





Dourados é o município com maior incidência de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Conforme o boletim epidemiológico divulgado hoje pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), Dourados chegou a 2.247 casos confirmados do novo coronavírus.





No encontro, o deputado e os vereadores debateram a situação de Dourados no combate a doença, analisando as ações de contingenciamento já adotadas pelo poder público municipal e estadual, os reflexos da pandemia no atual momento e a implementação de novas medidas com intuito de conter o avanço da circulação do vírus no município. “Fizemos uma análise conjunta do cenário atual e debatemos sobre a adoção de medidas preventivas que visam desacelerar o avanço do vírus no município, o fortalecimento da rede pública de saúde para acolher e tratar pessoas infectadas pela Covid-19, e adoção de ações emergenciais para socorrer setores da população que precisam de maior atenção e o suporte às atividades econômicas mais atingidas”, informou Renato Câmara.





Outro tema debatido na reunião está relacionado à falta de equipamentos básicos de proteção individual para atender os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate a doença. Nas últimas semanas, o deputado e os vereadores têm recebido ofícios e reclamações, por parte profissionais de saúde e entidades de classe, que relatam às dificuldades enfrentadas pelos servidores devido à falta de insumos básicos como máscaras, luvas, algodão e aventais no Hospital da Vida e também nas unidades básicas de saúde.





“Essa conversa vai resultar em importantes propostas voltadas ao enfrentamento ao coronavírus. A união de esforços entre o Legislativo estadual e o municipal proporciona o fortalecimento dos encaminhamentos e aponta caminhos e saídas para superar os obstáculos impostos pela pandemia. Essa troca de experiências com os vereadores também é fundamental para que possamos ter uma leitura ainda mais completa da situação e apresentarmos propostas conjuntas que venham ao encontro da realidade enfrentada pela população. Estamos preocupados e comprometidos em contribuir para que o município possa ter às condições de bem atendem às necessidades da população”, enfatizou Renato Câmara.





Por: Henrique de Matos