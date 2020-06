Ex-marido incendeia casa com mulher e quatro crianças dentro

Uma das crianças percebeu as chamas e todos conseguiram deixar a casa

Casa ficou totalmente destruída ©BVNewsMS

Na noite desta segunda-feira (8), uma mulher de 29 anos teve a casa incendiada pelo ex-marido de 23 anos, na cidade de Bela Vista a 324 quilômetros de Campo Grande. Ela estava na residência junto dos quatro filhos, quando as chamas começaram.





O incêndio começou por volta das 22 horas desta segunda (8), quando a mulher estava com seus quatro filhos em casa, sendo uma das crianças seria filha do seu ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento incendiou o imóvel de madeira, que ficou totalmente destruído pelo fogo.





A filha do autor teria visto o fogo alertando a mãe, que conseguiu retirar os filhos da casa e sair sem que ninguém ficasse ferido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para apagar o incêndio. A família perdeu tudo que tinha na residência.





A mulher contou ao site BVNewsMS, que antes de incendiar a sua casa o homem teria tentado invadir o imóvel, mas não conseguindo foi embora voltando mais tarde e colocando fogo na casa. Não há informações se o autor foi encontrado.

Todos conseguiram sair a tempo a casa sem ferimentos ©BVNewsMS







Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo