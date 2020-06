Evento Online de Cidades Digitais do Sudoeste do MS reúne 20 municípios

Bonito se prepara para abrir o Turismo; Campo Grande disponibiliza ferramentas às Prefeituras





Prefeitos e gestores do Mato Grosso Sul participaram, nesta terça-feira (02) pela manhã, de um evento online para tratar de tecnologias no enfrentamento da covid-19, em especial na região Sudoeste do Estado. Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o encontro virtual reuniu representantes de 20 municípios. “Se antes a tecnologia era importante, agora ela é essencial. É hora de prefeitos e gestores que não haviam antecipadamente reconhecido essa importância agora correrem atrás”, disse o diretor da RCD, José Marinho.





O prefeito de Maracaju, Maurílio Ferreira Azambuja, destacou a importância da conectividade neste momento para informar a população. Ele também falou sobre as iniciativas tecnológicas na Educação e uma rede de atendimento psicológica. “Estamos usando a rede digital continuamente, a divulgação, a participação de todos, se comunicando com a população e com isso minimizando o problema”, enalteceu o prefeito sobre o trabalho de prevenção.





Bonito, referência no ecoturismo, se prepara para abrir a cidade aos visitantes novamente com um selo de Turismo Seguro. De acordo com o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Barbosa Mariano, o setor representa 50% do PIB do município, com uma arrecadação anual de 340 milhões. “Estamos trabalhando para que cada vez se tenha menos contato físico e se manuseie menos papel. Para isso nós precisamos das plataformas digitais e sistemas móbile. Todos os atrativos turísticos têm capacidade de carga diária e a comercialização é feita através de voucher único”, comentou o secretário sobre o pioneirismo com uma plataforma que conecta as agências de turismo da cidade.





Outro destaque no Estado é a capital Campo Grande. O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (AGETEC), Paulo Fernando Garcia Cardoso, ressalta que diversas soluções desenvolvidas estão disponíveis aos municípios, entre elas um sistema de triagem que, segundo ele, tem ajudado na tomada da decisão.





Desde 2017 a cidade vem se modernizando para atender melhor a população e de forma online. “Tivemos muito investimento em conectividade, ativos de rede, equipamentos de segurança. Isso nos trouxe um pouco de tranquilidade para conseguir fazer mais. Todo esse trabalho nos deu condições de conseguir agora nos últimos três meses trazer a população para mais perto, oferecer serviços que possam ser acessados da sua casa ou do seu celular, oferecer ferramentas na área da Saúde, onde a população pode trazer para nós a sua situação. Isso é importante para que as Secretarias possam pautar suas ações”.





O Webinar das Cidades Digitais do Sudoeste do MS estará disponível na íntegra no canal da RCD no YouTube: https://www.youtube.com/redecidadedigital . O evento online contou com a parceria da S.Clara Comunicação, Compras BR e da TDR Informática.





ASSECOM