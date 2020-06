Covid-19: Deputado Neno Razuk quer plano de combate para as aldeias e aponta poucos leitos de UTI pediátricos

O número de indígenas infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) já chega a 76, sendo 74 em Dourados e dois em Caarapó, segundo boletim da Sesai divulgado na segunda-feira (1º). O avanço da doença entre esta população mobilizou o deputado estadual Neno Razuk (PTB) a pedir que o governo do Estado, por meio do secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, apresente um plano concreto e detalhado de combate ao coronavírus nas aldeias. Além disso, durante a sessão remota desta terça-feira (2), ele apontou o número reduzido de leitos de UTI pediátricos no Estado, para atender os que necessitarem.





“É grande a preocupação com o avanço da doença, por isso é importante que seja apresentado a nós, deputados, um plano concreto e detalhado das ações para conter o avanço nas comunidades indígenas”, disse, lembrando que recentemente cobrou duramente o secretário sobre a questão. Ele pediu o apoio da Casa na cobrança da apresentação deste plano de ações.





Leitos - Outro detalhe apontado pelo deputado se refere ao número de leitos de UTI pediátricos disponíveis para atender os casos de Covid-19.





Atualmente o Estado conta com 10 leitos de UTI pediátricos disponíveis, segundo o Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus – Covid-19 do Estado de Mato Grosso do Sul , publicado dia 28 de maio.





Na avaliação do deputado o cenário é preocupante, por conta do crescente número de casos confirmados e a eventual necessidade dos leitos.





ASSECOM