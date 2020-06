Em MS, Bolsonaro tem apoio total do Capitão Contar até durante a sessão

O deputado estadual Capitão Contar tem se apresentado nas sessões parlamentares com a imagem do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, há um pouco mais de mês. No background usado pelo parlamentar, também há imagem das bandeiras do Mato Grosso do Sul e do Brasil.





Na última quinta-feira (25), a tela fundo usada pelo parlamentar foi motivo de “conversa” entre os deputados durante a sessão. Houve quem foi contra, mas Capitão Contar saiu em defesa de Bolsonaro, como sempre tem feito: “é o melhor presidente que o Brasil ja teve”. Contar fez questão de enaltecer o presidente, que tem desempenhado diversos feitos para toda a nação.





Parabéns as ações do presidente Jair Bolsonaro e parabéns ao Capitão Contar pela fidelidade demonstrada. Pelo visto, o apoio não foi apenas no período da campanha. O parlamentar se mostrou fiel ao líder!