Deputado Marçal Filho pede que secretarias de educação garantam material impresso aos alunos

Deputado diz que alunos não podem ficar sem acesso ao ensino por falta de material impresso

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) encaminhou indicação ao Governo do Estado e as prefeituras de Mato Grosso do Sul para solicitar que as secretarias de educação garantam materiais impressos aos estudantes. Com a pandemia, as aulas passaram a ser remotas e muitos pais têm questionado que diante da crise financeira estão com dificuldades de imprimir as atividades.





Os materiais passaram a ser disponibilizados de forma digital e pais e mães têm procurado o gabinete do deputado para relatar que nem sempre podem pagar pela impressão. Para Marçal Filho, os estudantes não podem ser prejudicados e as secretarias de educação junto às escolas devem garantir materiais impressos quando necessário.





O deputado destaca a iniciativa e inovação de escolas, que adotaram medidas criativas para compartilhar os conteúdos e para acompanhar o desenvolvimento das atividades. Gestores de diversas escolas, por exemplo, chegaram a criar portais de conteúdo repletos de recursos multimídia para os estudantes. E para o atendimento de casos pontuais e dúvidas, a alternativa adotada foram os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.





Já o Governo do Estado em parceria com a Google Inc criou plataforma de ambiente de estudo virtual para os 230 mil alunos da rede e passou a transmitir aulas pela TV aberta. As escolas, até então, ficaram de fornecer materiais impressos aos alunos, principalmente para aqueles que não têm acesso à internet. No entanto, nem todas tem garantido a impressão das atividades.





Como as escolas dos municípios não estavam preparadas para aulas remotas, a realidade é outra e as atividades passaram a ser repassadas via WhatsApp. Para Marçal Filho, é preciso que a secretaria de estado de educação e as secretarias municipais de educação das 79 cidades de Mato Grosso do Sul disponibilizem materiais impressos para facilitar o melhor desenvolvimento das aulas, de forma a deixar nenhum aluno sem acesso ao ensino.





ASSECOM