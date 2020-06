Cidade do MS é destaque nacional em educação

O lançamento do resultado desse trabalho será nesta quinta-feira (25/6), às 13h, em uma transmissão online na página do CTE-IRB no Youtube





Mato Grosso do Sul é um dos Estados brasileiros participantes do projeto “Educação que faz a diferença”, realizado pelo Instituto Rui Barbosa e pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) para identificar as redes municipais de destaque no Ensino Fundamental. A oportunidade no Estado vem por meio de um acordo de cooperação técnica autorizado pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, com vistas a fortalecer o desempenho da educação. A pesquisa foi feita em parceria com os Tribunais de Contas do País a fim de identificar práticas e ações associadas a bons resultados educacionais. O lançamento do resultado desse trabalho será nesta quinta-feira (25/6), às 13h, em uma transmissão online na página do CTE-IRB no Youtube.





A pesquisa nacional mapeou redes municipais com bom desempenho no Ensino Fundamental e identificou as principais práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico e administrativo adotadas. O presidente do Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB), Cezar Miola, destaca que o objetivo é apresentar as ações comuns que possam servir de inspiração e de referência para outras redes. “Não basta o investimento de recursos, o treinamento de professores e a adoção de ações para motivar as famílias; também precisamos de processos de gestão capazes de dar oportunidade, talvez a única, a milhões de brasileiros de mudar a sua realidade por meio da Educação”.





E agora, no contexto da pandemia, ressalta, “os referenciais identificados no estudo podem ajudar na mitigação das perdas na aprendizagem e, sobretudo, no enfrentamento da previsível evasão escolar”. Contudo, é importante esclarecer que o estudo foi realizado ao longo de 2019 e, portanto, não contempla as ações adotadas pelas redes no atual momento.





Para compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas, 65 técnicos de todos os 28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal realizaram pesquisas em campo. Ao todo, foram estudadas mais de 200 escolas de redes de ensino, localizadas em todos os Estados.





Os auditores dos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs) e dos Tribunais de Contas dos Municípios (TCMs) tiveram papel fundamental no estudo, já que, após passarem por capacitação e com o apoio ininterrupto dos pesquisadores do Iede e do IRB, foram os responsáveis por realizar as pesquisas de campo, visitaram as redes de ensino, entrevistaram secretários, diretores, professores, coordenadores pedagógicos, estudantes e seus pais a fim de identificar as principais estratégias e ações que garantem os bons resultados educacionais.

Vista aérea da cidade de Nova Andradina ©DIVULGAÇÃO

O levantamento identificou 118 redes de destaque, que foram agrupadas segundo características semelhantes: redes de Excelência, Bom Percurso e Destaque Estadual. Uma das redes de ensino do Estado de Mato Grosso do Sul está contemplada no rol daquelas que receberão reconhecimento pelos bons resultados que vêm apresentando no ensino fundamental.Com o selo Destaque Estadual, das 12 das redes municipais que receberão a premiação encontra-se no Mato Grosso do Sul a rede municipal de ensino de Nova Andradina.





No TCE-MS o projeto esteve sob responsabilidade da Divisão de Fiscalização de Gestão da Educação, com a participação dos auditores estaduais de controle externo Glaucio Hashimoto, Joder Bessa e Silva e Adriano Pereira de Castro Pacheco. A Equipe realizou a pesquisa nas redes municipais de ensino selecionadas pelo IEDE, por meio de visita in loco, coleta de documentos, dados, entrevistas, além do registro fotográfico e por vídeo da estrutura, projetos e ações realizadas nas escolas municipais. Por meio de detalhamento minucioso dos atos administrativos e pedagógicos adotados na gestão municipal da educação, o relatório da Equipe do TCE/MS foi encaminhado ao IEDE que, identificando dentre todas as redes municipais boas práticas que mereceram destaque e devem ser amplamente divulgadas no território nacional selecionou a rede de ensino de Nova Andradina.





O diretor-fundador do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), Ernesto Faria, frisa a importância de um estudo que faz um reconhecimento em massa na área de Educação. “O Brasil tem poucas redes de ensino que conseguem garantir resultados de aprendizagem de excelência, mas isso não quer dizer que temos poucos municípios fazendo bem na Educação. O que acontece é que é muito mais desafiador no Brasil do que em outros países, pela questão socioeconômica e pela baixa valorização e acompanhamento da Educação pela sociedade. Por isso, temos que olhar para o efeito-escola, ou seja, o quanto o sistema educacional tem agregado aos alunos. Nesse sentido, vemos redes que se destacam no País e que conseguiram percorrer um caminho muito importante nos últimos anos”, explica. “Essa iniciativa não é algo para premiar 5 ou 10 redes, mas sim reconhecer e dar visibilidade a redes que estão avançando e fazendo com que a questão socioeconômica não seja um impeditivo para o aprendizado dos alunos”, completa.





A iniciativa tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).









Por: Tânia Sother