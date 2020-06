Deputado Marçal filho anuncia em programa de rádio que não será candidato a prefeito de Dourados

Deputado disse que irá priorizar a atuação no Parlamento Estadual

Anuncio foi feito na manhã desta terça-feira (30) ©Luciana Nassar

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) anunciou nesta terça-feira (30) que não será candidato a prefeito de Dourados nas eleições municipais deste ano. Na abertura do programa que apresenta na rádio 94FM, afirmou que esse continua ser seu sonho, mas vai priorizar o trabalho enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





“Não é fácil tomar uma decisão dessas porque as pesquisas apontam uma frente de votos em relação aos outros candidatos, mas eu não posso fazer as coisas pensando apenas em mim e num projeto pessoal. Até porque não é o que eu sinto e sei muito bem que na condição de deputado estadual posso continuar trabalhando. As pessoas sempre me colocaram como porta-voz de Dourados, principalmente, e vou continuar exercendo esse papel na condição de deputado estadual”, declarou.





Hoje é o prazo final estabelecido pela Justiça Eleitoral para apresentadores de rádio e TV se afastarem das funções caso pretendessem ingressar no pleito municipal deste ano como candidatos. “Nunca disse que seria candidato, mas não afastava essa possibilidade. Claro que vai continuar sendo o sonho de um menino pobre nascido em Dourados e que chegou até aqui”, relatou o radialista aos ouvintes.





“Servir sempre é muito bom, mas eu sei que neste momento estou servindo muito mais aqui do que sair por aí falando de eleições, enquanto as pessoas choram a perda dos seus entes queridos. Por isso não serei candidato a prefeito nessas eleições”, ponderou Marçal Filho.





Fonte: Midiamax Por: Marcos Morandi