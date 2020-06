Definidos os campeões do torneio virtual de beach tennis

Foram seis dias de disputa acirrada entre as 40 duplas inscritas no 1º Open Virtual de Beach Tennis realizado pela Federação da modalidade no estado. Os confrontos foram definidos através de votação nos stories da rede social Instagram e os atletas fizeram campanha on line por votos.





A ideia surgiu seguindo os moldes do Follow the beach Copacabana, Grand Slam de Beach Tennis que seria realizado em maio nas areias cariocas, inclusive com a participação de atletas sul-mato-grossenses mas que foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus.





De acordo com a presidente da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, Eva Regina Freitas, em maio, aconteceria a 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense, competição realizada desde 2012 pela entidade, mas o cancelamento foi inevitável diante da atual situação e como ainda não tem dada para ser retomado, a diretoria resolveu fazer o torneio virtual. “Nós, vimos o torneio como uma oportunidade de todos os atletas jogarem de igual de igual por uma vaga na final e uma diversão em tempos de distanciamento social”, explica Eva Regina.





Campeão da dupla mista ao lado de Sarah Passarinho, o atleta campo-grandense Felipe Rocha, revela o esforço para conseguir o tão desejado troféu de campeão. “Contei com a ajuda de algumas amigas que fizeram campanha por voto nas redes sociais e também daqueles atletas que já conhecem o nosso jogo para apostar na nossa vitória” brinca Felipe.





Na dupla feminina, Eva Regina e Raíssa Caroline da capital faturaram o título mas não foi tarefa fácil, tiveram que usar a criatividade para saírem campeãs. “Foi uma ideia muito legal, nos divertimos muito e esse troféu foi bem difícil de faturar, uma parte muito importante é aquela imagem que a gente já passou jogando, mas o que contou pontos também foram as amizades que contribuíram com a votação” conta Raíssa.





Na dupla masculina, o lugar mais alto do pódio ficou com Gabriel Santos de Campo Grande e Ricardo Tato de Maringá. Disputa também acirrada com alguns confrontos com diferença de um voto para seguir na competição.





A competição contou com atletas da capital, Dourados, Três Lagoas, Bonito e Maringá no Paraná. Foram mais de seis de mil votos de vários estados e até de outros países como Estados Unidos, Itália e Tunísia.









