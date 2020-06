BATAGUASSU| Prefeitura inicia programação da Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, por meio Núcleo Municipal de Meio Ambiente iniciou nesta segunda-feira, dia 1º de junho, a Semana do Meio Ambiente.





O chefe da pasta, Nilo José Perlin, explica que o Dia Mundial do Meio Ambiente instituído pela Organizações das Nações Unidas (ONU), em dezembro de 1972, durante a conferência de Estocolmo, Suécia, é comemorado em 5 de junho. No Brasil, a Semana foi criada através do Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981 e tem como objetivo chamar a atenção para ações voltadas à conscientização ambiental.





Perlin comenta que este ano por conta da situação excepcional da pandemia da Covid-19 em curso, as atividades em Bataguassu serão diferenciadas, sem o envolvimento de público.





"Para essa importante data não passar em branco, fizemos adaptações para não deixarmos de reforçar os cuidados com o meio ambiente. Vamos também participar junto com o Governo do Estado da 1ª Semana Digital do Meio Ambiente (Sedima), que de forma virtual realizará discussões por meio de lives debatendo questões ambientais", diz.





Entre as ações municipais, já está em andamento a campanha de coleta de lixo eletrônico, que prossegue até a próxima sexta-feira, dia 5 de junho.





Perlin explica que como no ano passado, os munícipes poderão descartar televisores, baterias, computadores, celulares, pilhas entre outros materiais eletrônicos sem serventia ou desuso. “O objetivo é fazer o descarte correto desses materiais sem prejuízos ao meio ambiente”, lembra.





Todos os materiais poderão ser levados na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente localizada na rua Rio Brilhante, 405, próximo a praça Manoel Cecílio de Lima (popular Praça da Roda), no período das 8 às 12 horas (horário de Brasília).





Para os moradores residentes no Distrito de Nova Porto XV, o descarte dos eletrônicos pode ser feito na Subprefeitura do Distrito, nas mesmas datas e horários (das 8 às 12 horas - horário de Brasília, até o dia 5º de junho).





"Importante ressaltar que devido a pandemia da Covid-19, durante a entrega dos materiais, os moradores devem tomar as devidas medidas preventivas a Covid-19 como fazer o uso de máscara facial, por exemplo", frisa.





Após o término da campanha, os materiais serão encaminhados para Campo Grande para destinação correta, conforme informa o secretário.





CROTALÁRIA





Perlin observa que simultaneamente a campanha de coleta de lixo eletrônico, o município, em uma ação inédita estará distribuindo gratuitamente 4 mil sementes de Crotalária para ajudar no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. A ação tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que custeou a aquisição dos grãos.





O secretário comenta que a flor da Crotalária atrai a libélula, que é predador natural do Aedes Aegypti. As larvas de libélula também agem como predadoras das larvas do mosquito. Desta forma, plantar a semente da espécie nos quintais é uma forma de combater o mosquito.





"Vamos distribuir as sementes e solicitar a colaboração dos moradores para que plantem-nas. A florada acontece de 90 a 120 dias. Essa será mais uma forma de prevenção lembrando que é de extrema importância manter os cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito como eliminar focos com água parada e realizar a limpeza de quintais semanalmente".





A planta é tóxica, por isso, não deve ser ingerida.





A entrega das sementes iniciaram hoje (1º de junho) e será realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Endemias durante as visitas aos moradores casa a casa. Também haverá distribuição de sementes em órgãos públicos municipais e na própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente aos que foram fazer a entrega de materiais eletrônicos.





