Decretos municipais fecham agências do Detran em Rio Brilhante e Rochedo por 15 dias

Cumprindo a normatização de decretos municipais de lockdown, as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Rio Brilhante e Rochedo fecharão as portas por 15 dias.





Conforme os decretos, a medida pode ser reavaliada ao final do prazo, dependendo da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos de Covid-19 nos municípios.





Para realizar os serviços relacionados a veículos ou habilitação, os clientes de Rio Brilhante podem procurar a agência do Detran de Nova Alvorada do Sul; e os de Rochedo, as agências de Campo Grande.





É importante ressaltar que encerra nesta terça-feira (30.6), o prazo para o pagamento do licenciamento anual dos veículos com placa final 3 e 4.





Por conta da pandemia do Covid-19, o calendário de licenciamento foi prorrogado em um mês, possibilitando que os clientes se organizem financeiramente. Além disso, o órgão também oferece a possibilidade de pagar o licenciamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.





O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, frisa que o Departamento está modernizando a cada dia os seus serviços e o licenciamento já pode ser emitido, pago e impresso, sem sair de casa. “Essa é uma das facilidades que temos oferecido aos clientes a fim de minimizar o deslocamento desnecessário às agências”, disse.





Até o momento, mais de 64 mil condutores já utilizam o documento no novo modelo no Estado. Para imprimir é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), fazer o cadastro e seguir o passo a passo.





Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilhá-lo em formato PDF com outro condutor do mesmo veículo. Assim, ambos estarão munidos dos documentos caso sejam abordados por alguma fiscalização.





Por: Viviane Freitas, Detran