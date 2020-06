CHAPADÃO DO SUL| Município confirmou 67 casos de coronavírus e o número poderá ser ainda maior nos próximos dias

©DIVULGAÇÃO Chapadão do Sul registra 67 casos de coronavírus em Chapadão do Sul e mais 16 casos estão aguardando resultado do exame. Nossa cidade já figura entre as 10 com maior índice de casos confirmados em números absolutos e se pensarmos na proporcionalidade por número de habitantes em cada cidade do ranking, a situação fica ainda pior.





Veja o último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal:





A Secretaria de Saúde divulga boletim informativo atualizado sobre os casos de COVID-19 no município. Foram notificados mais dois casos confirmados da doença na data de hoje, 15.





Uma paciente munícipe de Chapadão do Sul foi notificada na cidade de Campo Grande, e relata que seguira o isolamento em Campo Grande.





O outro é morador de Chapadão do Sul, porém o exame já aponta cura da doença, ou seja, o paciente passou pela doença e não apresentou nenhum sintoma, apresentando anticorpos de cura no exame.





Relatamos que estamos com 29 pacientes em tratamento, sendo que 4 pacientes internados, e ocupando leito de UTI, sendo um no Hospital Regional em Campo Grande e 3 no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Ou seja, de 5 leitos, 3 estão ocupados.





Dos leitos clínicos disponíveis para COVID-19 estamos com 1 paciente internado ainda como SUSPEITO aguardando resultado de exame do LACEN.





Reforçamos a toda população cuidados para contenção do vírus em nosso município.





As pessoas devem observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas.





Reiteramos, mais uma vez, que esperamos contar com a compreensão e a dedicação pessoal de todos, unindo esforços, para nos proteger mutuamente.











Fonte: OCENTRO

Por: Márlon Rusyweld