Carro sai da pista, três pessoas morrem e duas ficam feridas

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em acidente no início da manhã deste domingo (14), na rodovia MS-162, em Sidrolândia, distante 71 quilômetros da Capital. De acordo com as primeiras informações, o veículo em que as vítimas estavam saiu da pista.





Conforme o Corpo de Bombeiros, os sobreviventes foram levados para hospital do município, sendo um homem e uma mulher, pelo menos um deles com fraturas expostas.





Até o momento não há informações da dinâmica do acidente, que aconteceu na estrada que dá acesso ao distrito de Quebra Coco e próximo a entrada de uma aldeia, mas a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção.





Além dos bombeiros, policiais militares e socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local.





