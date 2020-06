CAPITAL| Blitz na Afonso Pena autua 26 motoristas e um é encaminhado para a delegacia

Foi flagrado um motorista dirigindo bêbado, cinco sem CNH e dois com documentação vencida

Na noite de sábado (13), uma pessoa foi encaminhada para a delegacia após ser flagrada com permissão suspensa para dirigir durante blitz na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande. Ao todo, segundo a polícia, foram 26 pessoas surpreendidas durante a ação.





Conforme os dados da blitz, realizada pelo BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) e Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), foram feitos cerca de 160 testes de bafômetro na operação que aconteceu em frente ao shopping.





Cinco pessoas foram flagradas dirigindo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), uma com o documento suspenso e duas com a carteira vencida. Além disso, 11 CNHs foram recolhidas.





Uma pessoa foi pega no teste do bafômetro e 15 motoristas se recusaram a fazer o teste. A Polícia Militar esclarece que são presos em flagrantes aqueles em que o resultado do teste de bafômetro alega mais de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.





Fonte: Midiamax

Por: Mariane Chianezi