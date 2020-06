CAPITAL| Vereador Carlão cobra da Águas Guariroba celeridade nas obras de implantação da rede de esgoto do Nova Lima

Na sessão ordinária desta terça-feira (30) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) usou o horário da palavra de liderança partidária para cobrar celeridade da empresa concessionária - Águas Guariroba na conclusão das obras de implantação da rede de esgoto que antecedem a pavimentação do Bairro Nova Lima. Carlão ressaltou que existe uma Lei Federal que não permite a pavimentação antes dos serviços de implantação da rede de esgoto e drenagem.





“Já entrei em contato com a empresa Águas Guariroba para cobrar que esses serviços sejam realizados com mais rapidez. Porque a população do Nova Lima e região aguarda desde 1961 o asfalto. E essa parte da obra está travando a pavimentação, já que a Sisep não pode fazer o asfalto antes do término das obras do esgoto. A Águas Guariroba precisa concluir essa etapa antes que inicie o período das chuvas. Se não o dinheiro investido vai pelo ralo”, ponderou.





Carlão ressaltou que a pavimentação do Bairro Nova Lima está sendo possível graças a investimentos do Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.





“Essa luta é antiga e a população anseia por sua plena execução. Será realizada graças ao empenho do prefeito Marquinhos Trad e do Governador Reinaldo Azambuja, para liberação de recursos, bem como do secretário Rudi Fiorese da Sisep. Eu tenho dedicado mais de 30 anos por essa causa”, concluiu.





Por: Janaina Gaspar