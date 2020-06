CAPITAL| Marquinhos anuncia uso de máscara obrigatório a partir de sexta-feira (19)

Marquinhos Trad informou que o decreto sobre a obrigatoriedade do Equipamento de Proteção Individual ainda está sendo elaborado

Máscaras são usadas como medida de prevenção ao coronavírus

O uso de máscaras passará a ser obrigatório em Campo Grande a partir desta sexta-feira (19), conforme anunciado hoje pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). Segundo ele, o decreto sobre o assunto está sendo redigido e deve ser publicado até quinta-feira (18).





Durante live realizada nesta terça-feira (15), Marquinhos explicou que aceitou a recomendação feita pelo Ministério Público Estadual sobre o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual.





Hoje, ele se reuniu com a promotora de Justiça Filomena Aparecida Depólito Fluminhan, da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública de Mato Grosso do Sul e com o presidente da OAB, Mansour Elias Karmouche debater os detalhes sobre o decreto.





“Amanhã faremos o termo redacional final para, a partir de sexta-feira, tornar o uso obrigatório das máscaras na cidade de Campo Grande”, declarou. Segundo ele, o decreto será elaborado com auxílio da Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso do Sul, do MPE e também da Câmara Municipal”.





“Será redigido por várias mãos para salvaguardar o direito sem ferir a liberdade do campo-grandense”, completou o chefe do Executivo Municipal.





Na última quarta-feira (10), o MPE enviou recomendação à Prefeitura de Campo Grande para tornar obrigatório o uso de máscaras. O documento, assinado pela promotora de Justiça Filomena Fluminhan, foi feito com base no aumento do número de casos na cidade. São 784 casos confirmados e 8 óbitos até esta terça-feira (16).





Na ocasião, a promotora alertou que não há leitos suficientes para atender a população e reforçou a necessidade do isolamento social. Para ela, a flexibilização das atividades comerciais e baixa adesão ao isolamento social contribuíram para o aumento de casos e por esse motivo o uso de máscaras deve ser obrigatório e não apenas recomendado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Maressa Mendonça