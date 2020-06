BATAGUASSU| Eventos tradicionais com apoio do município são adiados devido pandemia da Covid-19

Os eventos tradicionais promovidos com o apoio da Prefeitura de Bataguassu serão adiados diante da pandemia da Covid-19. Um deles, as tradicionais Quermesses Juninas desenvolvidas neste mês de junho não serão realizadas.





A ação é da igreja católica (Paróquia São João Batista) em honra ao padroeiro do município São João Batista celebrado em 24 de junho.





Segundo o pároco Marcos Fernandes, da Paróquia São João Batista, a ideia inicial é que o evento seja remarcado posteriormente, porém, de acordo com o religioso, tudo "dependerá das condições relacionadas a pandemia".





As Quermesses Juninas são promovidas tradicionalmente em quatro sábados do mês de junho, com a realização de sorteios de prêmios (bingos) e vendas de comidas e bebidas típicas em prol da paróquia.

Sobre a celebração religiosa de Nossa Senhora dos Navegantes comemorada no dia 15 de agosto, o pároco informou que ainda não se reuniu com a comunidade católica de Bataguassu/ Distrito de Nova Porto XV e nem mesmo com as lideranças religiosas de Presidente Epitácio (SP), cidade que compartilha a travessia fluvial em honra a Santa para definição do evento religioso.





A realização da parte social / cultural do festejo promovida pelo município no Distrito de Nova Porto XV também será discutida posteriormente.





EXPOBATA 2020





A Comissão Organizadora da Expobata 2020 também informou que o tradicional evento realizado no mês de agosto, em Bataguassu, está adiado.





"Em anos anteriores, dentro do cronograma de organização do evento, em junho, a Comissão Organizadora já havia definido a contratação das atrações e já estaria trabalhando com a divulgação da grade de shows e início da venda dos passaportes. Devido a pandemia da Covid-19, a organização do evento ficou impossível", comenta o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB).





De acordo com o Caravina, a festa, no entanto, será programada para o mês de dezembro e deve fazer parte da programação alusiva ao aniversário de 67 anos do município. "Acreditamos que até dezembro, essa situação da pandemia já esteja normalizada e desta forma, haverá condições de realizarmos a festividade", comenta.





A Expobata reúne todos os anos milhares de pessoas no Parque da Juventude “Fernando Barbosa da Silva". No ano passado, se apresentaram no evento os cantores nacionais Luan Santana, Bruno e Barretto; e Munhoz & Mariano.





O evento que conta com diversos patrocinadores é organizado pela Associação Amor & Vida - entidade que presta assistência à dependentes de álcool e drogas no município - e conta com uma ampla infraestrutura composta por shows nacionais, praça de alimentação, tenda de baile com shows regionais; exposição de animais, provas de laço e tambor; rodeio e parque de diversões.





ASSECOM