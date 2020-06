CAPITAL| Cinema drive-in estreia nesta semana; Confira a programação

Será permitido no máximo quatro pessoas por carro

Cinema será no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês ©Valdenir Rezende Devido à pandemia do novo coronavírus, que fechou salas de cinema em todo o País, o cinema drive-in, sucesso nos anos 70, está de volta à Campo Grande nesta semana. Ingressos já começaram a ser vendidos e programação tem de filmes infantis a terror.





Atração será no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Com o nome Cine Bosque Drive-In, o projeto é tendência em diversos países e cidades brasileiras, para levar entretenimento mantendo o isolamento social.





Programação foi divulgada neste fim de semana e terá, nesta semana, exibição dos filmes “John Wick: Um novo dia para matar”, “La la land”, “Até que a sorte nos separe 3”, “Rock Dog – No faro do sucesso” e “A maldição da casa Winchester”. (Veja a programação completa abaixo).





Ingressos custam R$ 60 a inteira, mas levando um quilo de alimento não perecível o preço cai para R$ 30, mesmo valor da meia-entrada para quem tem direito. Preço é cobrado por pessoa, e não por veículo. Crianças de até 7 anos não pagam e o estacionamento não será cobrado.





Será permitido, no máximo, quatro pessoas por carro e ninguém poderá descer do automóvel, exceto em casos de emergência ou para irem ao banheiro.





Conforme regulamento, pessoas que compraram os ingressos serão recebidas por um equipe, que fará a conferência do ticket e destinará cada um para o seu espaço na sessão.





Local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada e todos passarão por aferição de temperatura.





A sonorização dos filmes será transmitida somente via rádio, na frequência FM 101.5.





Confira a programação:





QUARTA-FEIRA (17)





Filme: John Wick: Um novo dia para matar

Horário: 18h e 21h30

Duração: 2h02m





QUINTA-FEIRA (18)





Filme: La la land

Horário: 18h e 21h30

Duração: 2h08m





SEXTA-FEIRA (19)





Filme: Até Que a Morte Nos Separe 3

Horário: 17h30 e 21h10

Duração: 1h40





SÁBADO





Filme: Rock Dog: No Faro do Sucesso

Horário: 17h30

Duração: 1h30m





Filme: A Maldição da Casa Winchester

Horário: 21h10

Duração: 1h40m





DOMINGO (21)





Filme: Rock Dog: No Faro do Sucesso

Horário: 17h30





Filme: A maldição da Casa Winchester

Horário: 21h10

Sucesso de crítica, La La Land será exibido na quinta-feira - Foto: Divulgação





Fonte: CE

Por: Glaucea Vaccari