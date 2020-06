CAPITAL| Bares e restaurantes lotam em noite do Dia dos Namorados

Restaurantes lotaram na noite de sexta-feira (12) ©DIVULGAÇÃO

A pandemia do coronavírus em Campo Grande segue em avanço, mas a notícia não é suficiente para os casais apaixonados comemorarem em casa o Dia dos Namorados. Bares e restaurantes lotaram na noite de sexta-feira (12) e a aglomeração foi inevitável.





Leitores do Jornal Midiamax encaminharam fotos e vídeos de vários locais da cidade, como o bairro Parati, região central e até no bairro Laguna, onde foi realizada a festa “Off dos





No Parati, um restaurante estava lotado e tinha gente fazendo fila na espera por uma mesa. Em restaurante famoso na Rua da Paz esquina com a Rua Bahia, as pessoas sem máscaras se aglomeravam para o lado de fora e sentaram na calçada também esperando para comemorar a data.





Também na região central, pizzaria na Rua Antônio Maria Coelho esquina com José Antônio, a fila dobrava a esquina e muita gente sem máscara. “Pausa para pandemia, sem distanciamento, sem máscara. Essa gente se acha imune”, disse um leitor.





Em uma choperia na Avenida Mato Grosso, o local estava até com a pista de dança liberada, o que resulta em aglomeração. Na avenida Bom Pastor, restaurante estava bastante cheio e as mesas não estavam tão distantes uma das outras como recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde).





Mas não foram só os casais apaixonados que decidiram pela aglomeração. Uma festa para os solteiros, foi realizada na rua Gilson Mendes, no bairro Bela Laguna e lotou de gente.





O convite da festa pedia para o interessado enviar WhatsApp pois só assim seria divulgado o local. No vídeo abaixo, é possível ver a aglomeração.





Segundo denúncia, a festa aconteceu até às 4 horas deste sábado (13), com som alto e bastante bebida alcoólica.





