EMPREGOS| Inscrições para concurso com salário de até R$ 18,5 mil terminam domingo (14)

Termina no domingo (14) o prazo de inscrição do concurso público da prefeitura de São Gabriel do Oeste, cidade distante a 140 quilômetros de Campo Grande. A remuneração pode chegar a R$ 18.536,94.





Segundo o edital, há vagas em áreas de nível fundamental, médio e superior. O processo seletivo será realizado por meio de prova escrita, discursiva, prática e de títulos.





Os contratados cumprirão jornada de trabalho de 20h a 40h semanais, dependendo da área de atuação. O salário varia entre R$ 1.053,56 a R$ 18.536,94.





As inscrições podem ser feitas até às 23h59 de amanhã. A lista de todas as vagas oferecidas podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.fapec.org/concursos





Por Kerolyn Araújo