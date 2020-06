Bolsonaro sanciona lei de auxílio financeiro para o setor cultural

As atividades do setor - cinemas, museus, shows musicais e teatrais , entre outros - foram umas das primeiras a parar, como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus no país. De acordo com a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil, mais de 40% das organizações ligadas aos dois setores disseram ter registrado perda de receita entre 50% e 100%.