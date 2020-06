BATAGUASSU| Caravina vistoria instalações do Centro de Hemodiálise "Dolores Sanches Dias"

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) esteve no dia 28 de maio vistoriando as instalações da sede própria do Centro de Hemodiálise "Dolores Sanches Dias".





A obra está sendo executada com recursos próprios na ordem de R$ 776.598,05 mil e fica ao lado do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem "Neuza Barbosa da Silva Mendonça" (rua Ribas do Rio Pardo, 59).





Durante a visita, Caravina acompanhado pelo juiz do trabalho, Antônio Arraes Branco Avelino e da secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso percorreram a unidade de saúde que está em fase de acabamento e instalação de equipamentos.





O Centro de Hemodiálise será composto por 12 cadeiras.





Em torno de 60 pacientes que possuem problemas renais crônicos de Bataguassu e dos municípios vizinhos de Anaurilândia, Santa Rita do Pardo e Brasilândia serão atendidos no local sem que haja necessidade de se deslocarem para tratamento médico em unidades hospitalares localizadas em Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS) e Três Lagoas (MS), por exemplo.

Para o funcionamento, a Vara do Trabalho destinou recursos na ordem de mais de R$ 1 milhão para aquisição das máquinas e do sistema completo de tratamento de água por osmose reserva, equipamentos já adquiridos para utilização na unidade.





" O Centro de Hemodiálise se constitui em mais uma importante conquista da atual gestão. Sabemos que o tratamento de diálise debilita os pacientes e a viagem mais ainda. Esperamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que poderão se tratar em nossa cidade", comenta o gestor, que é presidente da Assomasul.





OBRA





O Centro de Hemodiálise "Dolores Sanches Dias" terá 549,19 metros quadrados de área construída compreendidos por recepção, banheiros com acessibilidade (sanitários para pacientes e para servidores); vestiários, arquivo, sala para consultório médico, sala multidisciplinar, copa para paciente, sala de treinamento para diálise peritoneal, sala de emergência, sala para implante de cateter, sala de paramentação, sala de confecção de fístula, almoxarifado, sala de recuperação, rouparia, posto de enfermagem, salas para pacientes (sorologia positiva e negativa); posto de enfermagem, sala para acondicionamento de dialisadores, sala para processamento de dialisadores entre outros espaços.





De acordo com Caravina, a expectativa é que a unidade de saúde seja inaugurada no mês de julho.





HOMENAGEM





O prédio público através da Lei nº 2.662/2019, de 16 de dezembro de 2019 será denominado Centro de Hemodiálise "Dolores Sanches Dias" em homenagem a paciente Dolores Sanches Dias falecida em um acidente no dia 28 de junho de 2019.





SAIBA MAIS





A hemodiálise é um procedimento realizado por pessoas que apresentam insuficiência renal aguda ou crônica. Por meio dessa técnica, consegue-se limpar e filtrar o sangue, um processo que deveria ser realizado pelo rim, que se encontra incapacitado de realizar a função.





