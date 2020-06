BANDEIRANTES| Câmara Municipal instaura CPI para apurar irregularidades após operação do Gaeco

Operação Sucata Preciosa apura esquema de emissão de notas fiscais frias por empresas como se estivessem prestando serviço de reparos em veículos sucateados

Câmara Municipal de Bandeirantes instaurou CPI A Câmara Municipal de Bandeirantes instaurou CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na última segunda-feira (29), para apurar as irregularidades em torno da prefeitura, após operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) ser desencadeada no início do mês, como Sucata Preciosa.





A operação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e levou à prisão o secretário de Obras, Marcos Antônio Rodrigues. Ele foi preso após ter sido encontrado na casa dele 3 estojos de munição calibre 38, intactas.





Com a prisão, o prefeito da cidade, Álvaro Urt (DEM) um dos alvos da operação, exonerou Marcos do cargo. A operação apura esquema de emissão de notas fiscais frias por empresas como se estivessem prestando serviço de reparos em veículos sucateados da frota de Bandeirantes.





Portanto, com a repercussão do caso, o vereador Luis Fernando Sauer (PSD), Jair Pereira Alves (PSB) e Eugênio Fernandes Junior (PSDB), levaram ao plenário a ideia da criação da CPI, acolhida por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Apenas o vereador Mário Souza (DEM) líder do prefeito na Casa, foi contra.





Sendo assim, a Comissão tem 120 dias para apurar a existência de irregularidades devido a operação do Gaeco onde diz que as sucatas do município estavam gerando despesas.





Fonte: Midiamax Por: Renata Volpe