Aprovado projeto de lei do deputado Lídio Lopes estabelece diretrizes para tratamento da depressão pós-parto

Foi aprovado na sessão remota da Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) que estabelece as diretrizes para a criação da política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, no sistema de saúde da rede pública e privada do Estado de Mato Grosso do Sul. Com votação e aprovação unânime dos deputados, o projeto segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja.





O projeto tem como objetivo identificar mulheres que sejam portadoras da doença, estimular a produção de estudos e pesquisas, promover a disseminação de informações sobre a depressão pós-parto, buscar medidas para evitar ou diminuir o agravamento da doença e cadastrar as pacientes diagnosticadas são alguns dos objetivos do projeto.





“De acordo com estudos recentes a incidência da depressão pós-parto no Brasil é de 26,3%, bem mais elevada do que a estimada pela Organização Mundial da Saúde, que aponta para países de baixa renda a média de 19,8%. E 1 a cada 4 mulheres são acometidas pela depressão no período pós-parto. Infelizmente, os órgãos de saúde não têm estabelecido estratégias para tratar as mulheres afetadas pela doença. Daí a necessidade de preparar os profissionais para o diagnóstico e tratamento”, destaca Lidio.





