ALEMS| Plenário deve apreciar cinco propostas na última sessão ordinária da semana

De autoria do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), o Projeto de Lei 311/2019 também deve passar por segunda discussão, após parecer favorável por unanimidade da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. A proposição dispõe sobre reserva de vagas, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a candidatos que comprovem residência estabelecida no Estado.