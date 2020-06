ALEMS intensifica medidas de combate à proliferação do coronavírus

O 1º secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira, ressalta que "o valor à vida é inquestionável".

deputado Zé Teixeira ©REPRODUÇÃO

Com o foco na saúde dos servidores e da população, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) ampliou as medidas de segurança contra a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Entre as medidas, a aferição da temperatura de todos que adentram à Casa de Leis. O protocolo adotado pela Mesa Diretora determina que pessoas com 37,5?, já na chegada ao Palácio Guaicurus, sejam encaminhadas ao setor médico, caso servidores do Poder Legislativo, ou orientadas a procurar uma unidade de saúde.

A ALEMS tem intensificado a prevenção desde a proliferação do novo coronavírus no Brasil, em março deste ano, com a suspensão de eventos, assim como entrada do público para o acompanhamento das sessões, a fim de evitar aglomerações. Foi adotado o sistema de trabalho remoto aos servidores, com atenção especial aos grupos de risco - e videoconferência das atividades parlamentares para a continuidade dos trabalhos legislativos até 30 de junho, de acordo com o último ato publicado em Diário Oficial – reveja aqui .





Os demais servidores passam por avaliação da junta médica e, estando aptos, têm trabalhado presencialmente em regime de escalas, que também são feitas para evitar a aglomeração de colaboradores nos espaços, tanto restritos às salas de cada setor e gabinete parlamentar, quanto aos ambientes comuns. O uso obrigatório de máscaras e a aferição de temperatura, com termômetros em todas as entradas da Casa de Leis, deixam o ambiente ainda mais seguro.





“Entendo que a Assembleia Legislativa está fazendo todo o possível para proteger seus funcionários. A triagem médica, a verificação de temperatura e oferecimento de álcool em gel são algumas das medidas tomadas que nos deixam mais seguros para trabalhar”, confirmou Jennifer Santos Garcia Gonçalves, que atua no setor de Taquigrafia.





José Carlos Rocha, servidor da Gerência de Segurança e Polícia Legislativa, concordou. “Em apenas alguns meses, a pandemia alterou o dia a dia das pessoas em todo o mundo. Aqui as coisas mudaram também. Os servidores que estão trabalhando mantendo o distanciamento e ainda existem regras de flexibilidade quanto à carga horária e novas configurações de trabalho. Assim a Mesa Diretora está garantindo a segurança de todos os servidores da Casa”.









Produzido pela equipe de Comunicação Institucional, o informativo ALEMS no Combate ao Coronavírus reúne as medidas adotadas pela Assembleia Legislativa na prevenção e combate à pandemia, inclusive quanto aos projetos de leis apresentados especialmente para contribuir com a população e o Estado neste período – veja aqui





Neste mesmo link é possível ver depoimentos de alguns prefeitos beneficiados com a destinação de mais de R$ 20 milhões em emendas dos parlamentares estaduais para o Fundo Municipal de Saúde de todas as cidades sul-mato-grossenses, voltados ao combate da Covid-19.





Para o deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da ALEMS, as medidas tomadas têm o foco na garantia da saúde. “O valor à vida é inquestionável. Sendo assim, a adoção de medidas de combate ao coronavírus pela Mesa Diretora foi de imediato. Com a continuidade das obras de reformas, outra preocupação foi a de fiscalizar e exigir o rigoroso cumprimento na utilização de EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] pelos trabalhadores das empresas terceirizadas e prestadoras de serviços", explicou.





Segundo ele, os procedimentos permanecem diários, pensando também nos sul-mato-grossenses quando a Casa de Leis reabrir as portas. "Nesta semana, aprimoramos os cuidados e adquirimos novos equipamentos que asseguram que a Assembleia Legislativa está 100% apropriada para ser frequentada por funcionários, cumprindo exigências da Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e também do Ministério da Saúde”, ressaltou.





Nas mídias sociais da ALEMS, há também stories sendo postados frequentemente com informativos combatendo as fake news durante a pandemia. Cuide-se e em caso de qualquer sintoma, como os mostrados no vídeo produzido pela TV ALEMS (abaixo), procure a Unidade de Saúde mais próxima e/ou realize o teste em laboratório de sua confiança.





