Ultrassom transvaginal, saiba tudo sobre este exame

O ultrassom transvaginal é um exame diagnóstico de imagem, feito com o intuito de avaliar os órgãos reprodutivos femininos, como trompas, ovários, útero, colo uterino e canal vaginal.

Ele é um exame de rotina ginecológica, utilizado para prevenir algumas doenças, como a endometriose , por exemplo.





Como o procedimento é feito





O ultrassom transvaginal é feito através da inserção de uma sonda, envolta em um preservativo, coberta com gel, no canal vaginal da paciente, que deve estar deitada em uma maca em posição ginecológica, ou seja, com os joelhos dobrados, as pernas afastadas e os pés apoiados na maca.





Este exame não causa dor, apenas um incômodo ao inserir a sonda, e a paciente pode sentir um desconforto ao mexer a sonda dentro do útero. Caso sinta dor, a paciente deve informar imediatamente o médico.





A sonda inserida transmite ondas sonoras de alta frequência, o que forma imagens em alta resolução de sua estrutura pélvica, que são passadas, em tempo real, ao monitor do médico. Desta forma, ele avaliará e poderá dar um diagnóstico à paciente.





O médico ginecologista ou o ultrassonografista são os responsáveis pela realização do exame.





Pra que serve este exame





Ele é um exame preventivo, diagnóstico e de rotina, para avaliação das estruturas reprodutivas femininas e capaz de detectar qualquer enfermidade, como endometriose, tumores, miomas, infecções e cistos.





Preparo para o exame





Normalmente, para a realização do exame a paciente deve estar com a bexiga vazia, apenas. Porém, em alguns casos, de acordo com o motivo do exame, pode ser que o médico peça exatamente o contrário, que a paciente esteja com a bexiga cheia, para que, desta forma, possa afastar o intestino e, assim, obter melhores imagens. Nestes casos, pede-se que a paciente beba de 3 a 4 copos d’água uma hora antes da realização do exame, sem a utilização do banheiro até o procedimento.





Existe também a ultrassom transvaginal com preparo intestinal , que é realizado para o diagnóstico da endometriose. Este exame necessita de preparo adequado, necessitando de uma redução significativa de resíduos intestinais. O preparo é feito com dieta e laxantes orais no dia anterior ao exame.





A dieta inclui a ingestão de alimentos leves, com o mínimo de gordura possível, como peito de frango e filé de peixe cozido, água de coco, gelatina, torradas. Evite qualquer tipo de gordura, folhas, leite e derivados.





O jejum pedido costuma ser de apenas 4 horas.





Após o exame





Da mesma forma que não necessita de cuidados muito especiais para a realização do exame, o pós exame também não tem segredos. A paciente pode voltar às suas atividades normalmente, logo após o procedimento.





Contudo, é importante que a paciente observe sua higiene íntima, pois pode ser que ainda tenha alguns resíduos do gel no canal vaginal.





É sempre importante que exames sejam indicados por profissionais da área, e realizados por profissionais capacitados para sua realização.