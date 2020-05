Caixa Econômica Federal abre 16 agências neste sábado em MS para atendimento de serviços essenciais

Agências funcionarão em horário especial de 8h às 14h.

Primeiros da fila chegaram ainda de madrugada, por volta das 3 horas ©Kísie Anoiã

A Caixa Econômica Federal abre 16 agências neste sábado (2) de maio em Mato Grosso do Sul. As agências vão funcionar das 8h às 14h, exclusivamente para atendimento de serviços sociais à população. Poderão ser realizados saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso.





Sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.





As unidades terão fluxo de clientes controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas. Somado a isso, vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social. Para as salas de autoatendimento, será permitida a entrada de um cliente por máquina.





A instituição aponta que reforçou seu protocolo de limpeza e higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATMs, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de 6 vezes ao dia.





Confira abaixo a relação das agências da Caixa que estão abertas neste feriado:



CAMPO GRANDE - CENTRO 1979 AG. AV. AFONSO PENA, MS AV. AFONSO PENA, 3.436 CAMPO GRANDE - CENTRO 1568 AG. BARÃO DO RIO BRANCO, MS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1119 CAMPO GRANDE - CENTRO 17 AG. CENTRO CAMPO GRANDE, MS RUA 13 DE MAIO, 2837 CAMPO GRANDE - CORONEL ANTONINO 1464 AG. PANTANAL, MS AV. CORONEL ANTONINO, 98 CAMPO GRANDE - UNIVERSITÁRIO 3252 AG. RODOVIÁRIA, MS AV. GURY MARQUES, 1292 CAMPO GRANDE - VILA BANDEIRANTE 1108 AG. AV. BANDEIRANTES, MS AV. BANDEIRANTES, 2010 CAMPO GRANDE - VILA NASSER 4741 AG. CIDADE MORENA, MS AV TAMANDARÉ, 2957 - LOJA 16/25 CAMPO GRANDE - VILA SANTA DOROTEIA 2224 AG. AV. ZAHRAN, MS AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 1.789 CORUMBÁ - CENTRO 18 AG. CORUMBA, MS R CUIABÁ, 1388 DOURADOS - CENTRO 562 AG. DOURADOS, MS RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 1555 NAVIRAÍ - CENTRO 787 AG. NAVIRAÍ, MS PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS, 477 NOVA ALVORADA DO SUL - JARDIM ELDORADO 4637 AG. NOVA ALVORADA DO SUL, MS AV IRINEU DE SOUZA ARAUJO, 1221 NOVA ANDRADINA - CENTRO 788 AG. NOVA ANDRADINA, MS AV. ANT. JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 1480 PARANAÍBA - CENTRO 987 AG. PARANAÍBA, MS CAPITÃO MARTINHO, 555 PONTA PORÃ - CENTRO 886 AG. PONTA PORÃ, MS AV. BRASIL, 3154 TRÊS LAGOAS - CENTRO 563 AG. TRÊS LAGOAS, MS AV. ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, 321.