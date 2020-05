TURISMO| Eventos no verão da República Tcheca

Festa da Rosa de cinco pétalas ©DIVULGAÇÃO

Feche os olhos e sinta o sol, a brisa e o aroma do verão. Agora descubra conosco o que a República Tcheca tem a oferecer: desfiles históricos que o levarão de volta no tempo, excelentes sabores temperados com a famosa cerveja tcheca, estrelas de cinema e mais aventuras. Pense em algo legal, pense em um verão na Tchéquia.





Festa da Rosa de cinco pétalas - 19-21 de junho





Todos os anos, em junho, a pitoresca cidade de Český Krumlov retorna à era renascentista, governada durante três dias pelos antigos senhores de Rožmberk. As ruas e praças ficam repletas do burburinho de duelos de cavaleiros, de feiras históricas de artesanato, banquetes e música medieval. As festividades culminam com um magnífico desfile histórico em que não faltam cavaleiros montando cavalos e, sobretudo, pessoas famosas, relacionadas à remota história da cidade. Os visitantes também gostam do torneio de cavaleiros, que lembra a antiga lenda da divisão de rosas, um xadrez com figuras ao vivo, em um tabuleiro gigante, jogos de época para crianças e adultos também e fogos de artifício nos céus da cidade.





Festas da prata de Kutná Hora - 20 a 21 de Junho





O festival gótico lembra as famosas tradições da cidade real mineira de Kutná Hora.





O variado e alegre festival gótico abre simbolicamente a estação turística da cidade de Kutná Hora, que está entre os monumentos protegidos da UNESCO. O rei tcheco Venceslau IV com sua esposa Sofía chega à cidade com seus oficiais e cortesãos. O parque perto de Vlašský dvůr e os becos góticos do centro histórico são animados pela atmosfera multicolorida da Idade Média.





Festival de orquestras de câmara de Český Krumlov - 26 Junho a 5 de Julho





Aproveite a noite barroca no Palácio Český Krumlov, listado entre os monumentos da UNESCO.





A cidade de Český Krumlov ganha vida durante o festival de orquestra de câmara no início do verão. É o festival de música com a maior tradição da cidade. O popular evento cultural de renome internacional oferece passeios pelos interiores do palácio, com música ao vivo de instrumentos históricos. A verdadeira joia para os visitantes é a festa palaciana do século XVIII, fielmente reproduzida no palácio de Český Krumlov.





Festival internacional de música Primavera de Praga - 7 de Maio a 4 de Junho





Festival multi-gênero conhecido mundialmente e o maior evento de música da República Tcheca.





Por mais de 70 anos, o festival internacional de música Primavera de Praga faz parte dos eventos culturais mais representativos da República Tcheca. O festival, estrelado pelos melhores artistas do mundo, orquestras sinfônicas e concertos de câmara, é algo exclusivo. Ele superou as mudanças de regime e as dramáticas mudanças culturais de sete décadas. E tudo graças aos espectadores que apreciaram e ainda apreciam a verdadeira qualidade artística.





Festival internacional de cinema de Karlovy Vary - 3 a 11 de Julho





Visite Karlovy Vary e seu maior e mais popular festival na República Tcheca.





O Festival de Cinema Karlovy Vary é o festival de maior prestígio na Europa Central e tem uma atmosfera inconfundível. O primeiro festival foi realizado em 1946 em Mariánské Lázně e um ano depois mudou-se para Karlovy Vary e, desde então, é comemorado regularmente na primeira quinzena de julho. O festival costuma lançar mais de 200 novos filmes de todo o mundo, o melhor filme recebe o Globo de Cristal durante a cerimônia final. Celebridades e estrelas, milhares de fãs de cinema, shows, cerimônias, festas, conferências de imprensa e dezenas de outros eventos acontecem durante o festival. O centro do festival é no Thermal Hotel, no entanto, exibições de filmes ocorrem praticamente em toda a cidade.





Colours of Ostrava - 15 a 18 de Julho





Um festival de música que oferece uma variedade excepcional de estilos e gêneros.





O festival internacional de música multigeracional acontece na região de mineração de Vítkovice desde 2013, na área de antigas minas e siderúrgicas que têm uma atmosfera excepcional. O Colors of Ostrava recebeu o Prêmio Anděl duas vezes como Evento de Música do Ano e foi intitulado Melhor Evento de Música do Ano na pesquisa ALMA (Akropolis Live Music Awards) na categoria Concerto / Festival do Ano. O festival reúne mais de 150 bandas de música e uma boa dose de jazz, world music, rock, pop e música alternativa, além de filmes, encontros, oficinas e shows de teatro.





Festival musical Castelos da Morávia - 31 de Julho a 22 de Agosto





Evento cultural-musical, realizado sob os monumentos românticos da Morávia.





A alternativa da Morávia ao festival de Castelos Tchecos garante a mesma diversão, talvez apenas com sabor de vinho. A Moravia é uma área tradicional de cultivo de vinho na República Tcheca, onde você pode combinar música e cultura com degustação. Estão disponíveis os ingressos para os shows, que também são válidos para as exposições de castelos. Um componente dos festivais também é a acomodação em parques de camping, que ficam diretamente sob os castelos.





Por: Luiz Fernando Destro