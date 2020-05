TRÊS LAGOAS| Sábado (16) tem DRIVE-THRU de vacinação contra Influenza A no Município

Neste sábado (16), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Imunização, estará realizando mais um DRIVE-THRU de vacinação contra a gripe Influenza A (H1N1), em Três Lagoas.





Devido à boa aceitação do público e facilidade de organização pela localização, o DRIVE-THRU acontecerá no Parque de Exposições, estacionamento do Shopping Três Lagoas e em frente ao Exército, das 7h às10h.

Nesta edição, a imunização será exclusivamente para gestantes, puérperas, professores e pessoas entre 55 e 59 anos de idade. Vale lembrar que a vacinação está dentro do cronograma da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza A, iniciada em 23 de março.





Estimativas





O setor de Imunização da SMS, coordenado pela enfermeira Humberta Azambuja, para fins de organização desta Campanha de Vacinação, possui a seguinte estimativa populacional dos seguintes grupos prioritários: crianças 9.020; gestantes 1.427; trabalhadores da Saúde 3.153; puérperas 234; adultos de 55 a 59 anos 4.405; idosos (de 60 anos em diante) 10.406; doentes crônicos 5.913; e pessoas com deficiência 1.800.













ASSECOM