Live "Grande Encontro" une 10 partidos políticos para arrecadar alimentos e agasalhos

Atrações musicais farão shows (LIVE) em Campo Grande no domingo das 14h às 18h





Vários partidos políticos se uniram em Campo Grande em solidariedade à população, especialmente aquelas pessoas e famílias que estão necessitando de agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis nesse período de quarentena.





Os partidos se uniram desta vez em prol de um bem maior, juntos vão realizar o “Grande Encontro – Cantando Juntos Pelo Bem de Todos”, uma LIVE no domingo (17) das 14h às 18h, com o apoio de vários artistas da terra, que darão shows musicais nesse período, gratuitamente, para incentivar as doações.





Grupo Zíngaro (Rei do Baião), Paulo Sérgio & Santhiago, Lucas & Luan, Ricardo & Augusto, Kauan Araújo, Meryn Rocha & Renan, Sertanejo 67 e Marco Aurélio & Victor Gregório estão confirmados para as apresentações de domingo das 14h às 18h.





Os partidos que se uniram em benefício da comunidade campo-grandense são: SD, MDB, PSL, PT, PR, PSC, PCdoB, PV, PODEMOS e PDT. Para evitar a aglomeração de pessoas e, consequentemente risco de contaminação com o COVID-19, os partidos resolveram promover uma LIVE que será disponibilizado a toda comunidade via internet, em breve a organização do Evento estará disponibilizando o Link oficial para acesso.







Fonte: AGORACAMPOGRANDE