TRÊS LAGOAS| Prefeito e diretor-presidente do Detran-MS conversam sobre nova sede do órgão

O prefeito Angelo Guerreiro recebeu hoje (15) o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), Rudel Trindade, quando trataram sobre a construção da nova sede do órgão em Três Lagoas.





Durante a reunião estiveram presentes o diretor-adjunto do DETRAN-MS, Valter José Bortoletto; Solange de Fátima, gerente do DETRAN em Três Lagoas; Deputado Estadual Eduardo Rocha; o vice-prefeito Paulo Salomão; a primeira dama Leide Dayane; a secretária municipal de Finanças, Receita e Controle, Soyla Garcia e o secretário de Governo e Políticas Públicas, Daynler Leonel.

Durante a reunião o diretor-presidente informou que a agência do Detran no Três Lagoas Shopping começará a funcionar, mesmo sem a inauguração devido ao momento de pandemia e conversaram sobre o espaço para a construção da nova sede.





“Enquanto não temos a nova sede, queremos locar um novo prédio para que os funcionários e os que necessitam do órgão, tenham um local digno de um bom atendimento e bom espaço de trabalho”, completou Rudel.





O prefeito Angelo Guerreiro destacou a importância do órgão e se colocou à disposição. “Vamos esperar o projeto para que todos os tramites legais sejam cumpridos e, com a anuência da Câmara Municipal, acompanharmos o início dessa obra em um terreno cedido pelo Município, porque vemos a importância de um novo prédio para o Detran em Três Lagoas, a população merece”, afirmou.





O Deputado Eduardo Rocha disse que vai trabalhar “para que tudo seja feito o mais rápido possível e possamos dar esse presente aos cidadãos três-lagoenses, lançando a obra já no próximo mês”.





ASSECOM